السعودية تعبر عن تضامنها مع الأردن أمام كل ما شأنه المساس بأمنه

السعودية تعبر عن تضامنها مع الأردن أمام كل ما شأنه المساس بأمنه
عمان16 نيسان (بترا)- أشادت السعودية، بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية الأردنية لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا عن وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، عبرت عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمنه، مؤكدة تضامنها مع الأردن أمام كل ما شأنه المساس بأمنه واستقراره.
--()بترا)
رصد/أغ
16/04/2025 10:03:53
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