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السعودية تعبر عن تضامنها مع الأردن أمام كل ما شأنه المساس بأمنه

السعودية تعبر عن تضامنها مع الأردن أمام كل ما شأنه المساس بأمنه

2025-04-16 05:22:38
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان16 نيسان (بترا)- أشادت السعودية، بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية الأردنية لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا عن وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، عبرت عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمنه، مؤكدة تضامنها مع الأردن أمام كل ما شأنه المساس بأمنه واستقراره.
--()بترا)
رصد/أغ
16/04/2025 10:03:53

MENAFN16042025000117011021ID1109436234

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