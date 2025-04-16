المتطرف بن غفير يقود اقتحام مئات المستوطنين للحرم الإبراهيمي

المتطرف بن غفير يقود اقتحام مئات المستوطنين للحرم الإبراهيمي
رام الله 16 نيسان (بترا) - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أدى ومئات المستوطنين رقصات تلمودية في باحات الحرم الإبراهيمي.
وقالت مديرية أوقاف الخليل في بيان، إن ذلك يأتي بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس الثلاثاء، وحتى مساء اليوم، بمناسبة عيد الفصح وفتحه بالكامل أمام المستوطنين.
ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية ويسلب حق المصلين الفلسطينيين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
16/04/2025 11:19:24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية