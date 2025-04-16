المتطرف بن غفير يقود اقتحام مئات المستوطنين للحرم الإبراهيمي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 16 نيسان (بترا) - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أدى ومئات المستوطنين رقصات تلمودية في باحات الحرم الإبراهيمي.

وقالت مديرية أوقاف الخليل في بيان، إن ذلك يأتي بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس الثلاثاء، وحتى مساء اليوم، بمناسبة عيد الفصح وفتحه بالكامل أمام المستوطنين.

ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية ويسلب حق المصلين الفلسطينيين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

16/04/2025 11:19:24