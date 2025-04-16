الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) – تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.

وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز التطورات في المنطقة.

وبحث الاتصال أهمية إدامة التنسيق للتصدي لأية محاولات لزعزعة الاستقرار، والعمل للحفاظ على أمن المنطقة.

-- (بترا)

أ أ/ب ط

16/04/2025 11:47:36