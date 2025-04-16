الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني
عمان 16 نيسان (بترا) – تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون.
وتناول الاتصال العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأبرز التطورات في المنطقة.
وبحث الاتصال أهمية إدامة التنسيق للتصدي لأية محاولات لزعزعة الاستقرار، والعمل للحفاظ على أمن المنطقة.
-- (بترا)
أ أ/ب ط
16/04/2025 11:47:36
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