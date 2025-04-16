الوطني لحقوق الإنسان يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- أشاد المركز الوطني لحقوق الإنسان بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى وترويع الأفراد داخل أراضي المملكة باستخدام وسائل وأساليب إرهابية إجرامية.

وأكد المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإرهاب يعد جريمة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث وضع المجتمع الدولي نظاما قانونيا لمكافحة الإرهاب من خلال اعتماد مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات شكلت أرضية قانونية متعددة الأطراف لتجريم الإرهاب إلى جانب اعتماد آليات لمواجهته والحد من آثاره، مشيرا إلى أن هذه المعايير دعت إلى التصدي لهذه الجريمة بشتى الوسائل، لما تمثله من تهديد لاستقرار المجتمعات وترويع للأفراد والجماعات، وأوضحت المنظومة القانونية الوطنية الأردنية ذلك من خلال تجريم الإرهاب بجميع أشكاله وفرض العقوبات اللازمة لتحقيق الردع العام والخاص.

وشدد المركز على أن الإرهاب بمختلف أشكاله يشكل اعتداء مباشرا على حقوق الإنسان وعلى التمتع بطيف واسع منها وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الحرية والأمان الجسدي والحق في العيش ضمن مجتمعات يسودها الاستقرار والسلام، بالإضافة إلى أن الإرهاب يعوق عملية التنمية المستدامة بجميع أبعادها ويمس بشكل مباشر كرامة الإنسان وكيانه وإنسانيته ويزعزع الأمن الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المجتمعات.

واستذكر المركز أن المملكة شهدت في السابق أعمالا إرهابية راح ضحيتها عدد من أبناء الوطن من الأبرياء ومن منتسبي أجهزة إنفاذ القانون الذين قدموا تضحيات جليلة فداء للوطن ووقوفا في وجه الإرهاب ومرتكبيه، فضلا عن الخسائر المادية التي تسببت بها تلك الأفعال الإجرامية.

وفي ظل إحباط المخططات الإرهابية الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية وتزامنا مع احتفال الأردنيين والأردنيات بيوم العلم الأردني، استذكر المركز بكل إجلال وتقدير أرواح الشهداء الذين قضوا ضحية لهذه الجرائم، مؤكدا أن الإرهاب جريمة تستهدف ترويع الأفراد وتهديد الأمن المجتمعي، الأمر الذي يستوجب التكاتف والتعاون بين جميع مكونات المجتمع للوقوف صفا واحدا في وجه هذه الجريمة وتبعاتها.

-- (بترا)

ه ع/أ أ/ب ط

16/04/2025 10:39:28