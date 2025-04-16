فوز اتحاد عمان على الأرثوذكسي بدوري كرة السلة

فوز اتحاد عمان على الأرثوذكسي بدوري كرة السلة
عمان 16 نيسان (بترا) - فاز فريق اتحاد عمان لكرة السلة على فريق الأرثوذكسي، بنتيجة 106-80 في المباراة التي انتهت منتصف ليلة أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
ومنح الفوز فريق اتحاد عمان فرصة مواصلة صدارة ترتيب فرق دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
يشار إلى أن هذه المباراة من المباريات المؤجلة، بسبب مشاركة اتحاد عمان ببطولة سوبر غرب آسيا.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
16/04/2025 09:22:14
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