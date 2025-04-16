فوز اتحاد عمان على الأرثوذكسي بدوري كرة السلة

عمان 16 نيسان (بترا) - فاز فريق اتحاد عمان لكرة السلة على فريق الأرثوذكسي، بنتيجة 106-80 في المباراة التي انتهت منتصف ليلة أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب. ومنح الفوز فريق اتحاد عمان فرصة مواصلة صدارة ترتيب فرق دوري CFI الممتاز لكرة السلة. يشار إلى أن هذه المباراة من المباريات المؤجلة، بسبب مشاركة اتحاد عمان ببطولة سوبر غرب آسيا. -- (بترا) خ خ/أ م/ب ط 16/04/2025 09:22:14

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