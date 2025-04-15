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الأمانة العامة لمجلس التعاون تكرم الكويتي الجيران والكويتية المطوع ضمن 12 شابا وشابة من المبدعين

الأمانة العامة لمجلس التعاون تكرم الكويتي الجيران والكويتية المطوع ضمن 12 شابا وشابة من المبدعين

2025-04-15 11:22:51
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 4 (كونا) -- كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الكويتي عثمان الجيران والكويتية غنيمة المطوع ضمن 12 شابا وشابة من المبدعين الخليجيين.
جاء ذلك خلال احتفالية تكريم نخبة من الشباب الخليجي المتميز التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "شباب خليجي .. إبداع - ريادة – إنجاز" بحضور وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري.
وقال المهندس والمبادر الزراعي الكويتي عثمان الجيران في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تكريمه إن تكريمي جاء كوني مهتم بالقضايا البيئية ومبادر ومشارك بالأنشطة الزراعية المجتمعية ومشرف على مشاريع زراعية مستدامة في الكويت والخارج مع إنجاز مشاريع تخضير في دولة الكويت.
وأضاف الجيران أن هذا التكريم هو دافع كبير لبذل المزيد من الجهد وتقديم المزيد من الإبداع معربا عن شكره لهيئة الشباب وللامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هذا التكريم.
من جهتها قالت الشابة الكويتية المكرمة غنيمة المطوع في تصريح مماثل ل(كونا) "تم اختياري بناء على الإنجازات التي حققناها في أكاديمية سيدز في مجال التوعية والتعليم حول الاستدامة بالإضافة إلى مشاركتنا في مبادرات منها مبادرة رواد التنمية الخضراء التي أقمناها بالتعاون مع هيئة الشباب".
وأضافت أن هذا التكريم يشعرني بالفخر والامتنان خاصة كوني جزء من نخبة من الشباب الذين يمثلون دول مجلس التعاون وهذا الاختيار يحفزني على مواصلة العمل المثمر في مجال تعليم الاستدامة وتعزيز دورنا في بناء جيل واعي وقادر على مواجهة تحديات التغيير المناخي ومواكبة رؤية الكويت 2035.
وأعربت المطوع عن خالص الشكر لهيئة الشباب الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المستمر. (النهاية)

خ ن ش / م م ج


MENAFN15042025000071011013ID1109435032

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