الأمانة العامة لمجلس التعاون تكرم الكويتي الجيران والكويتية المطوع ضمن 12 شابا وشابة من المبدعين

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الأمانة العامة لمجلس التعاون تكرم الكويتي الجيران والكويتية المطوع ضمن 12 شابا وشابة من المبدعين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 15 - 4 (كونا) -- كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الكويتي عثمان الجيران والكويتية غنيمة المطوع ضمن 12 شابا وشابة من المبدعين الخليجيين.
جاء ذلك خلال احتفالية تكريم نخبة من الشباب الخليجي المتميز التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "شباب خليجي .. إبداع - ريادة – إنجاز" بحضور وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري.
وقال المهندس والمبادر الزراعي الكويتي عثمان الجيران في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تكريمه إن تكريمي جاء كوني مهتم بالقضايا البيئية ومبادر ومشارك بالأنشطة الزراعية المجتمعية ومشرف على مشاريع زراعية مستدامة في الكويت والخارج مع إنجاز مشاريع تخضير في دولة الكويت.
وأضاف الجيران أن هذا التكريم هو دافع كبير لبذل المزيد من الجهد وتقديم المزيد من الإبداع معربا عن شكره لهيئة الشباب وللامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هذا التكريم.
من جهتها قالت الشابة الكويتية المكرمة غنيمة المطوع في تصريح مماثل ل(كونا) "تم اختياري بناء على الإنجازات التي حققناها في أكاديمية سيدز في مجال التوعية والتعليم حول الاستدامة بالإضافة إلى مشاركتنا في مبادرات منها مبادرة رواد التنمية الخضراء التي أقمناها بالتعاون مع هيئة الشباب".
وأضافت أن هذا التكريم يشعرني بالفخر والامتنان خاصة كوني جزء من نخبة من الشباب الذين يمثلون دول مجلس التعاون وهذا الاختيار يحفزني على مواصلة العمل المثمر في مجال تعليم الاستدامة وتعزيز دورنا في بناء جيل واعي وقادر على مواجهة تحديات التغيير المناخي ومواكبة رؤية الكويت 2035.
وأعربت المطوع عن خالص الشكر لهيئة الشباب الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المستمر. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
جاء ذلك خلال احتفالية تكريم نخبة من الشباب الخليجي المتميز التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "شباب خليجي .. إبداع - ريادة – إنجاز" بحضور وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري.
وقال المهندس والمبادر الزراعي الكويتي عثمان الجيران في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تكريمه إن تكريمي جاء كوني مهتم بالقضايا البيئية ومبادر ومشارك بالأنشطة الزراعية المجتمعية ومشرف على مشاريع زراعية مستدامة في الكويت والخارج مع إنجاز مشاريع تخضير في دولة الكويت.
وأضاف الجيران أن هذا التكريم هو دافع كبير لبذل المزيد من الجهد وتقديم المزيد من الإبداع معربا عن شكره لهيئة الشباب وللامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هذا التكريم.
من جهتها قالت الشابة الكويتية المكرمة غنيمة المطوع في تصريح مماثل ل(كونا) "تم اختياري بناء على الإنجازات التي حققناها في أكاديمية سيدز في مجال التوعية والتعليم حول الاستدامة بالإضافة إلى مشاركتنا في مبادرات منها مبادرة رواد التنمية الخضراء التي أقمناها بالتعاون مع هيئة الشباب".
وأضافت أن هذا التكريم يشعرني بالفخر والامتنان خاصة كوني جزء من نخبة من الشباب الذين يمثلون دول مجلس التعاون وهذا الاختيار يحفزني على مواصلة العمل المثمر في مجال تعليم الاستدامة وتعزيز دورنا في بناء جيل واعي وقادر على مواجهة تحديات التغيير المناخي ومواكبة رؤية الكويت 2035.
وأعربت المطوع عن خالص الشكر لهيئة الشباب الكويتية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المستمر. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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