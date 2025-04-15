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تأهل الثنائي كوييه وتابيا إلى ربع نهائي بطولة (أريد قطر الكبرى للبادل)

تأهل الثنائي كوييه وتابيا إلى ربع نهائي بطولة (أريد قطر الكبرى للبادل)

2025-04-15 11:22:50
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 – 4 (كونا) -- تأهل الثنائي المصنف الأول عالميا المكون من الإسباني أرتورو كوييه والأرجنتيني أوغستين تابيا اليوم الثلاثاء إلى الدور ربع النهائي من بطولة (أريد قطر الكبرى للبادل 2025) المقامة حاليا على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش في العاصمة القطرية.
واستهل كوييه وتابيا مشاركتهما في البطولة اليوم الثلاثاء من الدور الثاني بعدما أعفيا من خوض مباريات الدور الأول أمس الإثنين فنجحا بتحقيق الفوز على الثنائي الإسباني المكون من غونزالو روبيو وبابلو ليغو بواقع 6 ـ 4 و 6 ـ 2 .
وسيواجه الثنائي الفائز في الدور المقبل غدا نظيره المكون من الأرجنتيني جيان كروز والإسباني إيغناسيو ساغير والذي تأهل بدوره بتغلبه على الثنائي الإسباني جيفر غارسيا وجيفر بارونا بواقع 7 ـ 6 و 2 ـ 6 و 6 ـ صفر .
وفي أبرز المباريات فاز الثنائي المصنف رابعا المكون من الإسباني خافيير جاريدو والأرجنتيني مارتين دي نينو على الثنائي المكون من التشيلي خافيير فالديس والإسباني سانشيز غاميرو بواقع 6 – 3 و6 – 2.
بدوره تغلب الإسباني مايك يانغواس ومواطنه جورج نيتو على الأرجنتي راميرو فالينزويلا والأسباني بول هيرنانديز ألفاريز بواقع 7- 6 و6 - 4 كما فاز الأرجنتيني بيوتو ألبورنزو والإسباني ميرو ديل كاستيلو على الإسباني اليخاندرو رويز وخوسيه أنطونيو ديسترو بواقع 6 ـ 4 و 7 ـ 5 .
وفي منافسات السيدات نجحت الإسبانيتان أجويدا بيريز وميلانيا سايز في تحقيق الفوز على الأرجنتينية أرانزازو أوسورو والإسبانية جيسيكا لوبيز بواقع 6 – 3 و6 – 4 كما تغلب الثنائي الإسباني الآخر المكون من لوسيا سانشيز وباتريشيا لاغونو على مواطنتيهما نوا باريديس وخيمينا بوستيغويلو 7 – 6 و7 – 5.
وانطلقت أمس الاثنين منافسات بطولة (أريد قطر الكبرى للبادل 2025) التي يستضيفها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة بالعاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة أبرز نجوم ونجمات البادل على مستوى العالم. (النهاية)

س س س / ر ج


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