تأهل الثنائي كوييه وتابيا إلى ربع نهائي بطولة (أريد قطر الكبرى للبادل)

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تأهل الثنائي كوييه وتابيا إلى ربع نهائي بطولة (أريد قطر الكبرى للبادل)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 – 4 (كونا) -- تأهل الثنائي المصنف الأول عالميا المكون من الإسباني أرتورو كوييه والأرجنتيني أوغستين تابيا اليوم الثلاثاء إلى الدور ربع النهائي من بطولة (أريد قطر الكبرى للبادل 2025) المقامة حاليا على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش في العاصمة القطرية.
واستهل كوييه وتابيا مشاركتهما في البطولة اليوم الثلاثاء من الدور الثاني بعدما أعفيا من خوض مباريات الدور الأول أمس الإثنين فنجحا بتحقيق الفوز على الثنائي الإسباني المكون من غونزالو روبيو وبابلو ليغو بواقع 6 ـ 4 و 6 ـ 2 .
وسيواجه الثنائي الفائز في الدور المقبل غدا نظيره المكون من الأرجنتيني جيان كروز والإسباني إيغناسيو ساغير والذي تأهل بدوره بتغلبه على الثنائي الإسباني جيفر غارسيا وجيفر بارونا بواقع 7 ـ 6 و 2 ـ 6 و 6 ـ صفر .
وفي أبرز المباريات فاز الثنائي المصنف رابعا المكون من الإسباني خافيير جاريدو والأرجنتيني مارتين دي نينو على الثنائي المكون من التشيلي خافيير فالديس والإسباني سانشيز غاميرو بواقع 6 – 3 و6 – 2.
بدوره تغلب الإسباني مايك يانغواس ومواطنه جورج نيتو على الأرجنتي راميرو فالينزويلا والأسباني بول هيرنانديز ألفاريز بواقع 7- 6 و6 - 4 كما فاز الأرجنتيني بيوتو ألبورنزو والإسباني ميرو ديل كاستيلو على الإسباني اليخاندرو رويز وخوسيه أنطونيو ديسترو بواقع 6 ـ 4 و 7 ـ 5 .
وفي منافسات السيدات نجحت الإسبانيتان أجويدا بيريز وميلانيا سايز في تحقيق الفوز على الأرجنتينية أرانزازو أوسورو والإسبانية جيسيكا لوبيز بواقع 6 – 3 و6 – 4 كما تغلب الثنائي الإسباني الآخر المكون من لوسيا سانشيز وباتريشيا لاغونو على مواطنتيهما نوا باريديس وخيمينا بوستيغويلو 7 – 6 و7 – 5.
وانطلقت أمس الاثنين منافسات بطولة (أريد قطر الكبرى للبادل 2025) التي يستضيفها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة بالعاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة أبرز نجوم ونجمات البادل على مستوى العالم. (النهاية)
س س س / ر ج
واستهل كوييه وتابيا مشاركتهما في البطولة اليوم الثلاثاء من الدور الثاني بعدما أعفيا من خوض مباريات الدور الأول أمس الإثنين فنجحا بتحقيق الفوز على الثنائي الإسباني المكون من غونزالو روبيو وبابلو ليغو بواقع 6 ـ 4 و 6 ـ 2 .
وسيواجه الثنائي الفائز في الدور المقبل غدا نظيره المكون من الأرجنتيني جيان كروز والإسباني إيغناسيو ساغير والذي تأهل بدوره بتغلبه على الثنائي الإسباني جيفر غارسيا وجيفر بارونا بواقع 7 ـ 6 و 2 ـ 6 و 6 ـ صفر .
وفي أبرز المباريات فاز الثنائي المصنف رابعا المكون من الإسباني خافيير جاريدو والأرجنتيني مارتين دي نينو على الثنائي المكون من التشيلي خافيير فالديس والإسباني سانشيز غاميرو بواقع 6 – 3 و6 – 2.
بدوره تغلب الإسباني مايك يانغواس ومواطنه جورج نيتو على الأرجنتي راميرو فالينزويلا والأسباني بول هيرنانديز ألفاريز بواقع 7- 6 و6 - 4 كما فاز الأرجنتيني بيوتو ألبورنزو والإسباني ميرو ديل كاستيلو على الإسباني اليخاندرو رويز وخوسيه أنطونيو ديسترو بواقع 6 ـ 4 و 7 ـ 5 .
وفي منافسات السيدات نجحت الإسبانيتان أجويدا بيريز وميلانيا سايز في تحقيق الفوز على الأرجنتينية أرانزازو أوسورو والإسبانية جيسيكا لوبيز بواقع 6 – 3 و6 – 4 كما تغلب الثنائي الإسباني الآخر المكون من لوسيا سانشيز وباتريشيا لاغونو على مواطنتيهما نوا باريديس وخيمينا بوستيغويلو 7 – 6 و7 – 5.
وانطلقت أمس الاثنين منافسات بطولة (أريد قطر الكبرى للبادل 2025) التي يستضيفها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة بالعاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى يوم السبت المقبل بمشاركة أبرز نجوم ونجمات البادل على مستوى العالم. (النهاية)
س س س / ر ج
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