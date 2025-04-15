جمعية المذيعين الاردنيين : أمن الأردن أولوية لا تقبل التهاون

جمعية المذيعين الاردنيين : أمن الأردن أولوية لا تقبل التهاون
خبرني - اصدرت جمعية المذيعين الاردنيين البيان التالي :
في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، ومع تصاعد حملات التضليل واستهداف وحدة الوطن ومؤسساته، فإن جمعية المذيعين الأردنيين تعرب عن استنكارها الشديد من قيام الفئة الضالة المضلة ، خفافيش الظلام التي سعت إلى النيل من أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، عبر المخططات الارهابية التي تصدى لها جهازنا الوطني - جهاز المخابرات العامة الأردنية- واستمرار مسلسل التشكيك و بث الشائعات والتحريض الممنهج ضد الأردن وقيادته ومواقفه المشرفه .
إننا في جمعية المذيعين الاردنيين ، وإيماناً منا بالدور المحوري للإعلام الوطني في ترسيخ قيم الوعي والانتماء ، نؤكد أن أمن الأردن خط أحمر، لا نقبل تجاوزه ، وأننا سنبقى في مقدمة الصفوف المدافعة عن أمن الاردن، و صورة الوطن وانجازه .
وندعو زملاءنا الإعلاميين والمواطنين كافة إلى نبذ هذه الفئة و تبني الخطاب المسؤول، ونبذ التحريض، والتمسك بمهنية الإعلام الوطني الذي يوازن بين حرية التعبير ومصلحة الوطن العليا .
إن جمعية المذيعين الأردنيين تدعو الإلتفاف حول مصلحة الوطن ، والدفاع عن أمنه وأمانه وإستقراره الذي شكل سياج قوته الذي واجه به كل محاولات النيل من منعته أمام كل الأنواء التي عصفت وتعصف بمنطقتنا والهادفة إلى إضعاف دولها لتمرير مشاريع الإحتلال والتهجير والإستعمار الإحلالي
كما نؤكد وقوفنا الكامل خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ودعمنا المطلق للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكافة الأجهزة الأمنية التي تمثل صمّام أمان هذا الوطن.
إن مسؤوليتنا الإعلامية تحتم علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نكون سياج الكلمة الصادقة، وسلاح التوعية والتنوير، في مواجهة كل محاولات العبث بأمن الأردن الأغلى والأعز والعبث بعقول الأردنيين وثقتهم بدولتهم.
حفظ الله الأردن ملكا وشعبا وأجهزة أمنية ... دولة مؤسسات وقانون
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