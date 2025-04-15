جمعية المذيعين الاردنيين : أمن الأردن أولوية لا تقبل التهاون

خبرني - اصدرت جمعية المذيعين الاردنيين البيان التالي :

في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، ومع تصاعد حملات التضليل واستهداف وحدة الوطن ومؤسساته، فإن جمعية المذيعين الأردنيين تعرب عن استنكارها الشديد من قيام الفئة الضالة المضلة ، خفافيش الظلام التي سعت إلى النيل من أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، عبر المخططات الارهابية التي تصدى لها جهازنا الوطني - جهاز المخابرات العامة الأردنية- واستمرار مسلسل التشكيك و بث الشائعات والتحريض الممنهج ضد الأردن وقيادته ومواقفه المشرفه .

إننا في جمعية المذيعين الاردنيين ، وإيماناً منا بالدور المحوري للإعلام الوطني في ترسيخ قيم الوعي والانتماء ، نؤكد أن أمن الأردن خط أحمر، لا نقبل تجاوزه ، وأننا سنبقى في مقدمة الصفوف المدافعة عن أمن الاردن، و صورة الوطن وانجازه .

وندعو زملاءنا الإعلاميين والمواطنين كافة إلى نبذ هذه الفئة و تبني الخطاب المسؤول، ونبذ التحريض، والتمسك بمهنية الإعلام الوطني الذي يوازن بين حرية التعبير ومصلحة الوطن العليا .

إن جمعية المذيعين الأردنيين تدعو الإلتفاف حول مصلحة الوطن ، والدفاع عن أمنه وأمانه وإستقراره الذي شكل سياج قوته الذي واجه به كل محاولات النيل من منعته أمام كل الأنواء التي عصفت وتعصف بمنطقتنا والهادفة إلى إضعاف دولها لتمرير مشاريع الإحتلال والتهجير والإستعمار الإحلالي

كما نؤكد وقوفنا الكامل خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ودعمنا المطلق للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وكافة الأجهزة الأمنية التي تمثل صمّام أمان هذا الوطن.

إن مسؤوليتنا الإعلامية تحتم علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نكون سياج الكلمة الصادقة، وسلاح التوعية والتنوير، في مواجهة كل محاولات العبث بأمن الأردن الأغلى والأعز والعبث بعقول الأردنيين وثقتهم بدولتهم.

حفظ الله الأردن ملكا وشعبا وأجهزة أمنية ... دولة مؤسسات وقانون