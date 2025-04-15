حقيقة منشور ياسمين صبري حول إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا

خبرني - تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري قوائم البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب تداول منشور منسوب إليها يتناول علاقتها بالفنان محمد رمضان.

إذ تضمن المنشور لهجة تصالحية إلى جانب طلب غريب من الجمهور بشأن قطعة ذهبية مفقودة، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا قبل أن يتبين زيفه.

وجاء في المنشور المتداول أن ياسمين صبري أعلنت «مسامحتها» للفنان محمد رمضان على خلاف سابق، ثم أنهت كلامها بطلب غير معتاد، قائلة إنها فقدت قطعة ملابس ذهبية اللون، وتطلب من الجمهور مساعدتها في العثور عليها مقابل مكافأة مالية كبيرة. جاء ذلك بالتزامن مع أزمة إطلالة محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا.

لكن بعد مراجعة حسابات الفنانة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"تويتر"، تبيّن أن ياسمين صبري لم تنشر أي محتوى بهذا الشكل، وأن الصورة المتداولة غير حقيقية، وتم التلاعب بها رقميًا لتبدو وكأنها صادرة عنها.

المحتوى المتداول اتسم بطابع ساخر يقترب من أسلوب "الكوميكس" أو النكات التي تنتشر على المنصات الاجتماعية، ولا يعكس أسلوب الفنانة في التواصل مع جمهورها، أو الطريقة التي تتناول بها المواضيع المتعلقة بها، ما عزز من تأكيدات النفي بشأن صحة المنشور.

يُشار إلى أن ياسمين صبري لم تُدلِ بأي تصريحات رسمية حول هذا المنشور، كما لم يظهر لها أي لقاء إعلامي حديث تناول علاقاتها بالفنانين، سواء بالإيجاب أو السلب، وهو ما يؤكد أن المنشور المتداول مجرد محتوى ساخر لا أساس له من الصحة.