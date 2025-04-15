حقيقة منشور ياسمين صبري حول إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا

حقيقة منشور ياسمين صبري حول إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا
خبرني - تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري قوائم البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب تداول منشور منسوب إليها يتناول علاقتها بالفنان محمد رمضان.
إذ تضمن المنشور لهجة تصالحية إلى جانب طلب غريب من الجمهور بشأن قطعة ذهبية مفقودة، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا قبل أن يتبين زيفه.
وجاء في المنشور المتداول أن ياسمين صبري أعلنت «مسامحتها» للفنان محمد رمضان على خلاف سابق، ثم أنهت كلامها بطلب غير معتاد، قائلة إنها فقدت قطعة ملابس ذهبية اللون، وتطلب من الجمهور مساعدتها في العثور عليها مقابل مكافأة مالية كبيرة. جاء ذلك بالتزامن مع أزمة إطلالة محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا.
لكن بعد مراجعة حسابات الفنانة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"تويتر"، تبيّن أن ياسمين صبري لم تنشر أي محتوى بهذا الشكل، وأن الصورة المتداولة غير حقيقية، وتم التلاعب بها رقميًا لتبدو وكأنها صادرة عنها.
المحتوى المتداول اتسم بطابع ساخر يقترب من أسلوب "الكوميكس" أو النكات التي تنتشر على المنصات الاجتماعية، ولا يعكس أسلوب الفنانة في التواصل مع جمهورها، أو الطريقة التي تتناول بها المواضيع المتعلقة بها، ما عزز من تأكيدات النفي بشأن صحة المنشور.
يُشار إلى أن ياسمين صبري لم تُدلِ بأي تصريحات رسمية حول هذا المنشور، كما لم يظهر لها أي لقاء إعلامي حديث تناول علاقاتها بالفنانين، سواء بالإيجاب أو السلب، وهو ما يؤكد أن المنشور المتداول مجرد محتوى ساخر لا أساس له من الصحة.
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