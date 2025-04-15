برشلونة يبلغ نصف النهائي رغم خسارته على ملعب دورتموند

خبرني - بلغ برشلونة الإسباني نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته في إياب ربع النهائي أمام مستضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-1، الثلاثاء مستفيداً من الفوز ذهاباً 4-0.



ووقّع على أهداف الفريق الأصفر الغيني سيرهو غراسي 11 من ركلة جزاء، 49، 76.

بينما وقع على هدف برشلونة لاعب دورتموند الجزائري رامي بن سبعيني بالخطأ في مرمى فريقه 54.

وسيلعب برشلونة مع الفائز في مجموع مباراتي إنتر وبايرن في ربع النهائي.