برشلونة يبلغ نصف النهائي رغم خسارته على ملعب دورتموند

برشلونة يبلغ نصف النهائي رغم خسارته على ملعب دورتموند
خبرني - بلغ برشلونة الإسباني نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته في إياب ربع النهائي أمام مستضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-1، الثلاثاء مستفيداً من الفوز ذهاباً 4-0.
ووقّع على أهداف الفريق الأصفر الغيني سيرهو غراسي 11 من ركلة جزاء، 49، 76.
بينما وقع على هدف برشلونة لاعب دورتموند الجزائري رامي بن سبعيني بالخطأ في مرمى فريقه 54.
وسيلعب برشلونة مع الفائز في مجموع مباراتي إنتر وبايرن في ربع النهائي.
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