ناصر بن حمد يستقبل وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي

ناصر بن حمد يستقبل وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي
وخلال اللقاء، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن الشراكة البحرينية الأمريكية تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، بفضل التفاهم المشترك والرغبة المتبادلة بين البلدين في تعزيز التعاون على كافة الأصعدة.
وتم خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبهم، أعرب أعضاء الكونغرس الأمريكي عن تقديرهم للعلاقات الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة بمملكة البحرين.
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