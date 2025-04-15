ناصر بن حمد يستقبل وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي والنائب ويسلي بيل عضو الكونغرس الأمريكي، وعددًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني.



وخلال اللقاء، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن الشراكة البحرينية الأمريكية تشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، بفضل التفاهم المشترك والرغبة المتبادلة بين البلدين في تعزيز التعاون على كافة الأصعدة.



وتم خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبهم، أعرب أعضاء الكونغرس الأمريكي عن تقديرهم للعلاقات الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة بمملكة البحرين.