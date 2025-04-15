في الظهور الأول للقانون الجديد.. فريق برازيلي يفوز بسبب تضييع الوقت - فيديو

خبرني - شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة البرازيلي أول تطبيق عملي للتعديل الجديد على قانون تضييع الوقت في عالم كرة القدم.

هذا التعديل أثار جدلا واسعا وأثر بشكل مباشر على نتيجة مباراة فريقي فلوريستا وكاشياس دو سول.

ووفقا للقانون المعدل، يسمح لحارس المرمى بإمساك الكرة لمدة لا تتجاوز 8 ثوان فقط، في حال تجاوز الحارس هذه المدة دون إطلاق الكرة، يتم احتساب ركلة ركنية لصالح الفريق الخصم.

وانطلقت منافسات دوري الدرجة الثالثة البرازيلي قبل يومين، وكان التعديل الجديد حاضرا بقوة خلال مباراة فلوريستا أمام كاشياس دو سول.

المباراة انتهت بفوز كاشياس دو سول 1-0، وجاء الهدف بعد تطبيق القانون الجديد.

في الدقيقة 78، تصدى حارس فلوريستا لهجمة خطرة وأمسك بالكرة لعدة ثوان تجاوزت المدة المسموح بها (8 ثوان).

وبعد أن أطلق الحارس الكرة، أشار الحكم باحتساب ركلة ركنية لصالح كاشياس دو سول.

ومن هذه الركلة الركنية، سجل اللاعب ويلين موتا هدف المباراة الوحيد الذي قاد فريقه للفوز.

يشارك في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي 20 فريقا، وحل كاشياس دو سول في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يقبع فلوريستا في المركز قبل الأخير.

من المقرر أن يتم تعميم التعديل الجديد على قانون إضاعة الوقت بداية من الموسم المقبل، حيث سيصبح جزءا أساسيا من القوانين التي تدير مباريات كرة القدم.

كما سيتم تطبيق هذا التعديل لأول مرة على المستوى الدولي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها *الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

يهدف هذا التعديل إلى تقليل إضاعة الوقت وزيادة وتيرة اللعب، مما يجعل المباريات أكثر إثارة وتنافسية.

ومع ذلك، فإن التطبيق العملي قد يواجه تحديات، خاصة في ما يتعلق بدقة توقيت الحكام ومدى التزام الحراس بالقانون.