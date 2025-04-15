نشامى الأمن العام يوزعون الأعلام احتفاءً بيوم العلم الأردني

نشامى الأمن العام يوزعون الأعلام احتفاءً بيوم العلم الأردني
عمان 15 نيسان (بترا) - شارك نشامى ونشميات مديرية الأمن العام، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين فرحتهم بمناسبة يوم العلم الأردني، من خلال توزيع الأعلام الأردنية على المواطنين والمركبات في مختلف محافظات المملكة.
وتأتي مشاركة مديرية الأمن العام في الحملة الوطنية للاحتفال بيوم العلم "علمنا عال"، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والمجتمعية الميدانية، تعبيرًا عن الاعتزاز بالعلم الأردني ورمزيته الوطنية.
وأكدت المديرية استمرار وحداتها وتشكيلاتها، يوم غد الأربعاء، في توزيع المزيد من الأعلام الأردنية، تعزيزًا لقيم الولاء والانتماء، وتأكيدًا على الشراكة المجتمعية في إحياء المناسبات الوطنية العزيزة.
-- (بترا)
ل م/اص/ب ط
15/04/2025 09:44:48
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