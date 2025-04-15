نشامى الأمن العام يوزعون الأعلام احتفاءً بيوم العلم الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 نيسان (بترا) - شارك نشامى ونشميات مديرية الأمن العام، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين فرحتهم بمناسبة يوم العلم الأردني، من خلال توزيع الأعلام الأردنية على المواطنين والمركبات في مختلف محافظات المملكة.

وتأتي مشاركة مديرية الأمن العام في الحملة الوطنية للاحتفال بيوم العلم "علمنا عال"، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والمجتمعية الميدانية، تعبيرًا عن الاعتزاز بالعلم الأردني ورمزيته الوطنية.

وأكدت المديرية استمرار وحداتها وتشكيلاتها، يوم غد الأربعاء، في توزيع المزيد من الأعلام الأردنية، تعزيزًا لقيم الولاء والانتماء، وتأكيدًا على الشراكة المجتمعية في إحياء المناسبات الوطنية العزيزة.

-- (بترا)

ل م/اص/ب ط

15/04/2025 09:44:48