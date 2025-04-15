بنك الإسكان يجدّد دعمه لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جدّد بنك الإسكان دعمه لمشروع الزراعة المائية، أحد أبرز مشاريع وبرامج جمعية دار أبو عبدالله، والذي يهدف إلى تمكين الأفراد المستفيدين منه من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم من خلال تحقيق سبل عيش مستدامة، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية والحفاظ على البيئة.



ويُعد هذا الدعم جزءاً من الشراكة الممتدة بين بنك الإسكان وجمعية دار أبو عبدالله التي تتمثل رسالتها في استكمال ودعم جهود تكية أم علي للوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع والفقر. ويتوافق هذا الدعم مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" في قطاع التمكين الاجتماعي، من خلال دعم المجتمع المحلي وإحداث أثر إيجابي على المستوى المعيشي، عبر مساندة مبادرات وبرامج منظمات المجتمع المدني الفاعلة، وهو ما ينسجم مع إرث ودور البنك الإنساني والمجتمعي من حيث المساهمة في معالجة التحديات الوطنية.



وفي إطار الدعم، يُقدم بنك الإسكان التمويل لدورة زراعية كاملة لتسعة بيوت بلاستيكية ضمن مزرعة "الدار– باب عمّان" في محافظة جرش. ويتضمن التمويل المقدّم دعم المستفيدين من المشروع والذين يتم اختيارهم من الأسر المدرجة في قاعدة بيانات تكية أم علي، بالمهارات والأدوات اللازمة.



ويساهم البنك من خلال الدعم بتغطية تكاليف مستلزمات الزراعة من بذار وأشتال وأسمدة ومبيدات، والتكاليف التشغيلية المتضمنة تكاليف الري والكهرباء والصيانة، فضلاً عن تغطية تكاليف التدريب والاستشارات في الجوانب الزراعية والمالية، والتكاليف اللوجستية والتسويقية مشتملة على الدعم الفني، بما يضمن نجاح البيوت البلاستيكية وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



وتعتبر جمعية دار أبوعبد الله منظمة غير ربحية وغير حكومية، تسعى إلى تمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم واستدامة سُبُل عيشهم من خلال مشاريع تعالج الأسباب الكامنة وراء الفقر الغذائي في الأردن، وتأسست دار أبو عبداللّه من قبل صاحبة السموّ الملكي الأميرة هيا بنت الحسين "حفظها اللّه" رئيس مجلس الإدارة، وسُميت بهذا الاسم تخليداً لذكرى المغفور له بإذن اللّه جلالة الملك الحسين بن طلال طيّب اللّه ثراه الذي كان من أشد المؤمنين بالإنسان وبأن "الإنسان هو أغلى ما نملك." وتعتمد دار أبو عبد الله على قاعدة بيانات تكية أم علي لاختيار الأفراد والأسر الأشد حاجة، بهدف تمكينهم وتحويلهم إلى أفراد وأسر منتجين ومكتفيين ذاتياً.

