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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجعل غزة أصغر وأكثر عزلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجعل غزة أصغر وأكثر عزلة

2025-04-13 09:15:46
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بجعل قطاع غزة "أصغر وأكثر عزلة"، وكتب عبر حسابه بمنصة إكس "سيتم تقليص غزة بشكل متزايد، وستصبح أكثر عزلة، بينما سيُجبر المزيد من سكانها على مغادرة مناطق القتال".

وزعم كاتس أنّ ذلك يأتي "في إطار إستراتيجية تهدف إلى الضغط على حماس وإجبارها على القبول بصفقة للإفراج عن الأسرى".

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