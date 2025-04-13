وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجعل غزة أصغر وأكثر عزلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجعل غزة أصغر وأكثر عزلة
خبرني - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بجعل قطاع غزة "أصغر وأكثر عزلة"، وكتب عبر حسابه بمنصة إكس "سيتم تقليص غزة بشكل متزايد، وستصبح أكثر عزلة، بينما سيُجبر المزيد من سكانها على مغادرة مناطق القتال".
وزعم كاتس أنّ ذلك يأتي "في إطار إستراتيجية تهدف إلى الضغط على حماس وإجبارها على القبول بصفقة للإفراج عن الأسرى".
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