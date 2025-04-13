البرلمان العربي يؤكد دعمه للحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات

MENAFN - Al-Bayan) أكد البرلمان العربي دعمه الكامل للحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات، مشددًا على أن الحوار المباشر هو السبيل الأمثل للتوصل إلى تسويات دائمة وشاملة، وداعمًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام إقليميًا ودوليًا.

وفي هذا السياق، رحّب البرلمان العربي بانعقاد جولة المفاوضات المباشرة الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية في سلطنة عمان، مشيدًا بدور مسقط الحيوي في تهيئة الظروف الملائمة لهذا اللقاء، وحرصها المستمر على تبني مبادرات التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأشاد البرلمان العربي باستضافة سلطنة عمان لهذه الجولة من المحادثات، معتبرًا أنها امتداد طبيعي لدورها المتوازن والمخلص في دعم الاستقرار، وجهودها المتواصلة لتعزيز السلم الإقليمي والدولي.