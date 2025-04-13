البرلمان العربي يؤكد دعمه للحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات

البرلمان العربي يؤكد دعمه للحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات
وفي هذا السياق، رحّب البرلمان العربي بانعقاد جولة المفاوضات المباشرة الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية في سلطنة عمان، مشيدًا بدور مسقط الحيوي في تهيئة الظروف الملائمة لهذا اللقاء، وحرصها المستمر على تبني مبادرات التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.
وأشاد البرلمان العربي باستضافة سلطنة عمان لهذه الجولة من المحادثات، معتبرًا أنها امتداد طبيعي لدورها المتوازن والمخلص في دعم الاستقرار، وجهودها المتواصلة لتعزيز السلم الإقليمي والدولي.
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