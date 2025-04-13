  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البرلمان العربي يؤكد دعمه للحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات

البرلمان العربي يؤكد دعمه للحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات

2025-04-13 10:01:55
(MENAFN- Al-Bayan) أكد البرلمان العربي دعمه الكامل للحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات، مشددًا على أن الحوار المباشر هو السبيل الأمثل للتوصل إلى تسويات دائمة وشاملة، وداعمًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام إقليميًا ودوليًا.

وفي هذا السياق، رحّب البرلمان العربي بانعقاد جولة المفاوضات المباشرة الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية في سلطنة عمان، مشيدًا بدور مسقط الحيوي في تهيئة الظروف الملائمة لهذا اللقاء، وحرصها المستمر على تبني مبادرات التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأشاد البرلمان العربي باستضافة سلطنة عمان لهذه الجولة من المحادثات، معتبرًا أنها امتداد طبيعي لدورها المتوازن والمخلص في دعم الاستقرار، وجهودها المتواصلة لتعزيز السلم الإقليمي والدولي.

MENAFN13042025000110011019ID1109424232

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث