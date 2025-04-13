بنجلاديش ترفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 33% لكبار المستخدمين الصناعيين

MENAFN - Al-Bayan) رفعت بنجلاديش أسعار الغاز الطبيعي لديها بنسبة 33% لكبار المستخدمين الصناعيين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في البلاد.

وبحسب البيان، فقد تم رفع سعر الغاز الطبيعي من 30 تاكا إلى 40 تاكا للوحدة، للعملاء الصناعيين الذين يستخدمون أكثر من 50% من حمولتهم المسموح بها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن السعر الجديد ينطبق أيضا على المستخدمين الصناعيين الجدد، والعملاء الحاليين الذين يستخدمون غازا أكثر من الحد المسموح به.

وجاء في البيان أن السعر الجديد سيدخل حيز التنفيذ بأثر فوري.