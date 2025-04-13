بنجلاديش ترفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 33% لكبار المستخدمين الصناعيين
وبحسب البيان، فقد تم رفع سعر الغاز الطبيعي من 30 تاكا إلى 40 تاكا للوحدة، للعملاء الصناعيين الذين يستخدمون أكثر من 50% من حمولتهم المسموح بها.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، بأن السعر الجديد ينطبق أيضا على المستخدمين الصناعيين الجدد، والعملاء الحاليين الذين يستخدمون غازا أكثر من الحد المسموح به.
وجاء في البيان أن السعر الجديد سيدخل حيز التنفيذ بأثر فوري.
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