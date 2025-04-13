إيلون ماسك في مواجهة Openai.. معركة قضائية تهز عرش الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) في أحدث فصول الصراع المتصاعد بين قطبي الذكاء الاصطناعي، تقدّمت شركة OpenAI بطلب رسمي إلى محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، تدعو فيه إلى وقف ما وصفته بـ"الهجمات غير العادلة وغير القانونية" التي يشنها الملياردير إيلون ماسك ضدها، في سياق دعوى قضائية رفعتها الشركة ضده يوم الأربعاء 9 أبريل 2025.

وجاء في الوثائق المقدّمة للمحكمة أن ماسك، المؤسس الشريك لـOpenAI، "جعل من إسقاط الشركة هدفًا له"، بحسب تعبير الشركة، التي طالبت المحكمة بمحاسبته على أي أضرار لحقت بها نتيجة لتصرفاته، مؤكدة أن تحركاته تأتي بدافع شخصي وتضرّ بالتنافسية، متناقضةً مع الرسالة الأساسية التي تأسست من أجلها OpenAI.

من شريك مؤسس إلى خصم معلن

إيلون ماسك، الذي شارك في تأسيس OpenAI في أواخر عام 2015 إلى جانب سام ألتمان وغريغ بروكمان وآخرين، كان قد غادر الشركة بعد نشوء خلافات داخلية حول آلية السيطرة على إدارة المنظمة وتوجهاتها. وبعد مغادرته، بدأت OpenAI في تسريع تطوير تقنياتها، وأطلقت لاحقًا تطبيق ChatGPT الذي جعلها في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي، بعد أن جمعت مليارات الدولارات من الاستثمارات بقيادة ألتمان.

في أغسطس من العام الماضي، رفع ماسك دعوى قضائية ضد OpenAI وألتمان وبروكمان، متهمًا إياهم بالتخلي عن ميثاق الشركة غير الربحي، وتقديم المصالح التجارية على حساب "المصلحة العامة"، كما كان مخططًا عند تأسيسها.

OpenAI ترد: عرض مزيف وادعاءات كاذبة

وفي ردّها القانوني الأخير، وصفت OpenAI الدعوى بأنها محاولة لعرقلة تقدم الشركة لمصالح ماسك الخاصة، مشيرة إلى أن محاولته لشراء أصول المنظمة غير الربحية المالكة للشركة مقابل 97 مليار دولار كانت "مزيفة"، وتهدف فقط للتشويش على عملية إعادة هيكلة الشركة، لا أكثر ، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

وأضافت الشركة في ملفها: "ماسك يروج لمزاعم كاذبة بأن OpenAI تخطط للتحول إلى كيان ربحي بالكامل، في حين أن الواقع هو أننا نعمل على إعادة هيكلة نحو شركة ذات منفعة عامة (PBC)، توازن بين الربح والمسؤولية الاجتماعية."

رد ماسك: مجلس الإدارة تجاهل عرضًا جديًا

في المقابل، قال مارك توبيروف، محامي ماسك، إن عرض موكله كان جادًا وواقعيًا، وإنه لو أن مجلس إدارة OpenAI درسه بجدية، لكان أدرك حجمه ونيته، معتبرًا أن رفض العرض يكشف عن مصالح خفية تتعارض مع روح الشفافية التي تدعيها OpenAI.

تحركات من خارج الساحة القانونية

ولم تتوقف التوترات عند الساحة القضائية، ففي يوم تقديم الملف ذاته، وجّه تحالف من قادة منظمات غير ربحية ونقابات وجمعيات خيرية التماسًا إلى المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، يطالبون فيه بالتحقيق في خطوة OpenAI لتحويل نفسها إلى شركة ذات منفعة عامة. هذه الخطوة اعتُبرت من البعض محاولة للالتفاف على أهداف الشركة الأصلية كمؤسسة غير ربحية.

تحديات قانونية

يُذكر أن هذه القضية تأتي وسط تحديات قانونية أخرى تواجهها OpenAI، من ضمنها دعوى قضائية من صحيفة نيويورك تايمز تتهم فيها الشركة وشريكتها مايكروسوفت بانتهاك حقوق النشر في تدريب أنظمتها على محتوى الصحيفة. وقد نفت الشركتان هذه الادعاءات.

معركة رؤى أم صراع نفوذ؟

ما بين اتهامات ماسك، وخطوات OpenAI الدفاعية، وتحقيقات قانونية محتملة، يبدو أن النزاع يتجاوز مجرد خلاف قانوني، ليشكّل صراعًا أوسع حول مستقبل الذكاء الاصطناعي ومَن يملك حق توجيه بوصلته. فهل ستحسم المحكمة هذه المعركة، أم أن الفصل القادم سيكتب في ساحات أخرى؟