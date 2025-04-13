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بحث تنظيم رحلات بالقطار لموقع أم الجمال الأثري

بحث تنظيم رحلات بالقطار لموقع أم الجمال الأثري

2025-04-13 10:01:07
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بحث مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، الدكتور زاهي خليل، ورئيس بلدية أم الجمال، حسن الرحيبة، استئناف الرحلات السياحية إلى موقع أم الجمال الأثري عبر القطار.
وأكد خليل، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى بلدية أم الجمال، أن الرحلة السياحية الأولى التي نظمتها المؤسسة العام الماضي إلى منطقة أم الجمال التاريخية، والتي أُدرجت ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو" خلال عام 2024، قد حققت نجاحًا كبيرًا بالتعاون مع بلدية أم الجمال.
وأوضح أن الرحلات السياحية ستُنظَّم أسبوعيًا إلى أم الجمال، بالتنسيق مع بلدية أم الجمال، والتي ستُسهم في نقل السياح من محطة المفرق إلى الموقع الأثري.
من جهته، أعرب الرحيبة عن استعداد البلدية للتعاون الكامل مع المؤسسة، لتشجيع السياحة الداخلية وتحقيق التنمية السياحية في المنطقة.

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