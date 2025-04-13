الصحافي الحمود : حكومة حسّان تتبع النهج العثماني في قانون الأراضي والأبنية

خبرني - قال رئيس تحرير صحيفة الغد السابق "الصحافي عماد الحمود" ، ان الحكومة الأردنية برئاسة جعفر حسان اتعبت النهج العثماني في مشروع قانون الأراضي والأبنية ، الذي أعلنت الحكومة اقراراه اليوم الاحد.

وكتب الحمود عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك : حكومة البؤس و الخيبة تتبع اسلوب الرئيس ترمب (Trump style) في تصعيد المطالب بإقرار قانون الابنية والاراضي بنسب و تقديرات فلكية عصية على التطبيق و مليئة بالثغرات، ومن ثم التراجع والاكتفاء بزيادة المسقفات او مضاعفتها.

وتابع : اضف من جانب أخر الى ان المقترح في المشروع يترجم العقلية العثمانية البالية في ملاحقة الاردنيين في ميراثهم ورزقهم على نحو يدفعهم الى التخلي عن املاكهم لمصلحة الضريبة لانهم لا يستطيعون الوفاء بقيمة الضرائب التي باتت عبئا ثقيلاً مع التضخم وارتفاع الاسعار الجنوني.

واردف : العقار بالنسبة الى الاردنيين مستودع القيمة و رصيد للأولاد يدافعون عنه، كما يدافعون عن شرفهم و عرضهم لكن هذه الحكومة تغامر في مزاج الناس، تسير الى الامام في خطوة و تعود لتتعثر في خطوات.

** إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة

وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م.

وقال مجلس الوزراء ان مشروع القانون يتضمَّن أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات.

** انتقادات واسعة

وانتقد العديد من الخبراء والمختصين مشروع القانون الجديد، واعتبروا ان هدفه جبائي ، وان يصبح المواطن مستأجرًا لدى الدولة.

ودعا الخبراء مجلس النواب الى رد مشروع القانون.

تاليا روابط مجموعة من الاخبار التي نشرت عبر موقع خبرني حول الملف :

الأردن .. إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة

الأردن.. اليكم مشروع قانون يرفع ضرائب الأبنية والأراضي

أبو الراغب : بند في مشروع ضريبة الأبنية الجديد يعتبر جريمة مكتملة العناصر

البشير: الضريبة الجديدة ستجعل المواطن مستأجراً لدى الدولة

العموش يحذر النواب من إقرار قانون الأبنية - مرفق مسودة مشروع القانون

الأردن .. الصحافي النعيمات يعدد مخاطر مشروع قانون الأبنية والأراضي

أبو غنيمة: قانون الأبنية الأردني الجديد (فتيل انفجار)