الصحافي الحمود : حكومة حسّان تتبع النهج العثماني في قانون الأراضي والأبنية

الصحافي الحمود : حكومة حسّان تتبع النهج العثماني في قانون الأراضي والأبنية
خبرني - قال رئيس تحرير صحيفة الغد السابق "الصحافي عماد الحمود" ، ان الحكومة الأردنية برئاسة جعفر حسان اتعبت النهج العثماني في مشروع قانون الأراضي والأبنية ، الذي أعلنت الحكومة اقراراه اليوم الاحد.
وكتب الحمود عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك : حكومة البؤس و الخيبة تتبع اسلوب الرئيس ترمب (Trump style) في تصعيد المطالب بإقرار قانون الابنية والاراضي بنسب و تقديرات فلكية عصية على التطبيق و مليئة بالثغرات، ومن ثم التراجع والاكتفاء بزيادة المسقفات او مضاعفتها.
وتابع : اضف من جانب أخر الى ان المقترح في المشروع يترجم العقلية العثمانية البالية في ملاحقة الاردنيين في ميراثهم ورزقهم على نحو يدفعهم الى التخلي عن املاكهم لمصلحة الضريبة لانهم لا يستطيعون الوفاء بقيمة الضرائب التي باتت عبئا ثقيلاً مع التضخم وارتفاع الاسعار الجنوني.
واردف : العقار بالنسبة الى الاردنيين مستودع القيمة و رصيد للأولاد يدافعون عنه، كما يدافعون عن شرفهم و عرضهم لكن هذه الحكومة تغامر في مزاج الناس، تسير الى الامام في خطوة و تعود لتتعثر في خطوات.
** إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة
وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م.
وقال مجلس الوزراء ان مشروع القانون يتضمَّن أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات.
** انتقادات واسعة
وانتقد العديد من الخبراء والمختصين مشروع القانون الجديد، واعتبروا ان هدفه جبائي ، وان يصبح المواطن مستأجرًا لدى الدولة.
ودعا الخبراء مجلس النواب الى رد مشروع القانون.
تاليا روابط مجموعة من الاخبار التي نشرت عبر موقع خبرني حول الملف :
الأردن .. إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة
الأردن.. اليكم مشروع قانون يرفع ضرائب الأبنية والأراضي
أبو الراغب : بند في مشروع ضريبة الأبنية الجديد يعتبر جريمة مكتملة العناصر
البشير: الضريبة الجديدة ستجعل المواطن مستأجراً لدى الدولة
العموش يحذر النواب من إقرار قانون الأبنية - مرفق مسودة مشروع القانون
الأردن .. الصحافي النعيمات يعدد مخاطر مشروع قانون الأبنية والأراضي
أبو غنيمة: قانون الأبنية الأردني الجديد (فتيل انفجار)
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