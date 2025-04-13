النائب أبو حسان يدافع عن مشروع قانون الأبنية والأراضي الجديد

خبرني -قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، قانونٌ عصريٌّ وتقدميٌّ، ويعالج الكثير من المشكلات والتحديات، خاصة في طريقة احتساب الضريبة باعتماده البيانات بدلاً من لجان التخمين، ما يحقق العدالة والوضوح.

وأضاف النائب أبو حسان، أن اللجنة، ومن خلال قراءتها لمشروع القانون، لم تجد أي زيادة على الضرائب، بل إنها بقيت كما هي عليه في القانون السابق، مؤكداً أن مشروع القانون لم ينص كذلك على فرض أية ضرائب جديدة، بحسب بترا.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع باستمرار ما يتم تداوله من معلومات وأخبار حول مشروع القانون الجديد، لإزالة الغموض وتوضيح الحقائق.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناقشت، اليوم الأحد، في اجتماع لها برئاسة أبو حسان، وحضور أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، ضمن جهودها لمواءمة التشريعات مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.

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