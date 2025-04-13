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طبيب يكشف الآثار المدمرة لاضطرابات النوم على الجسم

طبيب يكشف الآثار المدمرة لاضطرابات النوم على الجسم

2025-04-13 09:18:26
(MENAFN- Khaberni)

يشير الدكتور سيرغي تاراسوف أخصائي علم النفس إلى أن الحرمان من النوم الكافي أثناء الليل قد يؤدي إلى اضطرابات في الذاكرة وخلل في الجهاز المناعي.

ويؤكد الطبيب أن عدم تناغم أوقات النوم مع الأنشطة الاجتماعية يرفع بشكل ملحوظ من المخاطر الجسدية، والاضطرابات النفسية، والتدهور المعرفي.

ووفقا له، فإن الحرمان المزمن من النوم يؤثر على:

1. الجهاز المناعي: انخفاض إنتاج الخلايا المناعية بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة القابلية للعدوى بمعدل 3 أضعاف.

2. الصحة العقلية: ضعف الذاكرة قصيرة المدى، وتراجع التركيز بنسبة 30-40%، وارتفاع خطر الاكتئاب إلى الضعف.

3. الإصابة بأمراض مزمنة: زيادة خطر أمراض القلب والأوعية بنسبة 45%، وارتفاع احتمالية السكري من النوع الثاني، واضطرابات ضغط الدم، وزيادة الوزن بسبب اختلال الهرمونات

ويشير إلى أن النوم أثناء النهار "القيلولة"يساعد على تحسين التركيز والأداء فترة قصيرة فقط. أي أنه من المستحيل تعويض النقص المزمن في النوم الليلي تماما بالنوم أثناء النهار.

ويقول: "للنوم الليلي أهمية فريدة في تنظيم الإيقاعات اليومية ومراحل التعافي العميق للجسم، لذلك لا ينصح بالاعتماد على النوم أثناء النهار كطريقة أساسية للتعويض عن الحرمان من النوم".

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