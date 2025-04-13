طبيب يكشف الآثار المدمرة لاضطرابات النوم على الجسم

طبيب يكشف الآثار المدمرة لاضطرابات النوم على الجسم
يشير الدكتور سيرغي تاراسوف أخصائي علم النفس إلى أن الحرمان من النوم الكافي أثناء الليل قد يؤدي إلى اضطرابات في الذاكرة وخلل في الجهاز المناعي.
ويؤكد الطبيب أن عدم تناغم أوقات النوم مع الأنشطة الاجتماعية يرفع بشكل ملحوظ من المخاطر الجسدية، والاضطرابات النفسية، والتدهور المعرفي.
ووفقا له، فإن الحرمان المزمن من النوم يؤثر على:
1. الجهاز المناعي: انخفاض إنتاج الخلايا المناعية بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة القابلية للعدوى بمعدل 3 أضعاف.
2. الصحة العقلية: ضعف الذاكرة قصيرة المدى، وتراجع التركيز بنسبة 30-40%، وارتفاع خطر الاكتئاب إلى الضعف.
3. الإصابة بأمراض مزمنة: زيادة خطر أمراض القلب والأوعية بنسبة 45%، وارتفاع احتمالية السكري من النوع الثاني، واضطرابات ضغط الدم، وزيادة الوزن بسبب اختلال الهرمونات
ويشير إلى أن النوم أثناء النهار "القيلولة"يساعد على تحسين التركيز والأداء فترة قصيرة فقط. أي أنه من المستحيل تعويض النقص المزمن في النوم الليلي تماما بالنوم أثناء النهار.
ويقول: "للنوم الليلي أهمية فريدة في تنظيم الإيقاعات اليومية ومراحل التعافي العميق للجسم، لذلك لا ينصح بالاعتماد على النوم أثناء النهار كطريقة أساسية للتعويض عن الحرمان من النوم".
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