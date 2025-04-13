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إيران: المباحثات مع أميركا ستظل غير مباشرة بوساطة عُمانية

إيران: المباحثات مع أميركا ستظل غير مباشرة بوساطة عُمانية

2025-04-13 09:18:26
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد أن المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة والمقرر إجراؤها نهاية الأسبوع المقبل ستبقى "غير مباشرة" بوساطة عُمانية وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "ستظل المفاوضات غير مباشرة، ستبقى عُمان الوسيط لكننا نناقش مكان المفاوضات المستقبلية"، مضيفا أن المحادثات ستركز فقط على "الملف النووي ورفع العقوبات".

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