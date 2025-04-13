"آي بي إس" ينطلق الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي بتنظيم "أراضي دبي"

MENAFN - Al-Bayan) تنطلق الاثنين 14 أبريل فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض IPS 2025، ((المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات))، في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويأتي هذا الحدث في إطار دعم استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري المستدام، وخلق بيئة متكاملة تدعم الابتكار والتنافسية في القطاع.

وفي هذا الصدد قال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض: ((إن تنظيم دائرة الأراضي والأملاك لمعرض IPS 2025 يأتي تجسيداً لرؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع العقاري وتحقيق التكامل بين مكوناته، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. ويشكل المعرض منصة شاملة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الجهات الفاعلة في منظومة الاستثمار العقاري محلياً ودولياً، مما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الابتكار والتطوير العقاري الذكي والمستدام)).

ويعد معرض IPS 2025 منصة استراتيجية تجمع أبرز المطورين العقاريين، والمشترين والمستثمرين، والبنوك، من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف فرص التعاون واستعراض المشاريع الحديثة والتقنيات التي تعيد صياغة معايير السوق العقاري. إلى جانب بناء علاقات عمل جديدة، وتوسيع الشبكات المهنية. كما يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات البناء والتصميم والتطوير العقاري، مثل تكنولوجيا البناء الذكي والتصميم المستدام.

وقد أكدت أكثر من 500 شخصية من الوفود الدولية مشاركتها في الحدث، من دول مثل: الإكوادور، البرازيل، البرتغال، إسبانيا، المكسيك، الهند، الولايات المتحدة، وبنما. كما يضم المعرض أكثر من 300 جهة عارضة من الإمارات، إلى جانب مشاركات بارزة من: الولايات المتحدة، إندونيسيا، المكسيك، بولندا، اليونان، الصين، إسبانيا، جورجيا، البحرين، السعودية، وسلطنة عمان.

وتشمل أجندة المعرض العديد من الفعاليات التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام، مع التركيز على محاور خمسة رئيسة وهي ((عقارات آي بي إس (IPS Real Estate)))، ((مدن آي بي إس المستقبلية (IPS Future Cities)))، ((آي بي إس ستارتب وبروبتيك (IPS Startups & PropTech)))، ((آي بي إس للتصميم (IPS Design)))، و((خدمات آي بي إس (IPS Services))).

كما يشهد المعرض تنظيم مؤتمر آي بي إس ومؤتمر المرأة ومؤتمر المستثمرين، حيث يتم عقد سلسلة من ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية التي يقدمها خبراء في القطاع العقاري، لمناقشة أحدث التطورات في السوق، وتقديم نصائح للمستثمرين، بالإضافة إلى العروض التقديمية التي سيقدم من خلالها المطورون العقاريون أحدث مشاريعهم، وتقديم تفاصيل عن الميزات والخدمات التي تقدمها هذه المشاريع، وتشمل الفعاليات مسابقة للشركات الناشئة والبروبتيك، وأجنحة الدول، ومنطقة المستثمرين، وتوقيع مذكرات تفاهم.