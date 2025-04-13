نقل رئيس البرازيل السابق بولسونارو إلى المستشفى

MENAFN - Al-Bayan) ">نُقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم أمس السبت بطائرة طبية من شمال شرق البرازيل إلى العاصمة برازيليا بعد دخوله المستشفى بسبب آلام في البطن في اليوم السابق.

وكان بولسونارو قد دخل المستشفى صباح الجمعة أثناء رحلة في شمال شرق البرازيل. وكان الألم ناتجا عن انسداد معوي وكان مرتبطا بالآثار طويلة المدى لطعن في البطن تعرض له في سبتمبر 2018، حسبما قال أطباؤه.

ولطالما كان بولسونارو يدخل ويخرج من المستشفيات منذ هجوم عليه وقع قبل الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2018. وخضع الزعيم المحافظ لعدة عمليات جراحية خلال فترة رئاسته من 2019 إلى 2022.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: "بعد العديد من الحوادث المماثلة على مدى السنوات القليلة الماضية، اعتدت على الألم وعدم الراحة. لكن هذه المرة، فوجئ الأطباء أيضا"، مضيفا أن طبيبا مخضرما أخبره أنها "أخطر حالة منذ الهجوم".

وتابع بولسونارو إنه من المرجح أن يخضع لعملية جراحية أخرى، على الرغم من أن أطباء في مستشفى ريو جراندي في ولاية ريو جراندي دو نورتي بشمال شرق البلاد قالوا للصحفيين إنه مستقر ولا يحتاج إلى جراحة طارئة، وقالوا إن الإجراءات الأخرى ستعتمد على تعافيه.

وقال الأطباء أيضا إن النقل إلى برازيليا تم بناء على طلب عائلته.