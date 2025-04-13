أرتيتا بعد التعادل مع برنتفورد: الأجواء كانت مختلفة عن مباراة ريال مدريد

MENAFN - Al-Bayan) ">قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه شعر أن أجواء ملعب الإمارات كانت مختلفة بعدما واجه فريقه صعوبة في الارتقاء بقوته إلى مستويات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا خلال تعادله 1-1 مع ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وقدم أرسنال عرضا مذهلا يوم الثلاثاء الماضي ضد ريال مدريد الفائز باللقب القاري 15 مرة ليصبح في موقف قوي لحجز مقعده في قبل النهائي هذا الموسم، وذلك قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في العاصمة الإسبانية.

ويعتقد أرتيتا أن جماهير النادي وجدت صعوبة في بلوغ الحماس لتكرار الفوز على ريال مدريد الأسبوع الماضي، وهو ما شعر به اللاعبون.

ودخل أرسنال مباراة برنتفورد اليوم متأخرا بفارق 11 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا للصحفيين "كانت الأجواء مختلفة عن يوم الثلاثاء، هذا أمر مؤكد. لا أعلم إذا كان ذلك في أذهان الجماهير. بالنسبة لنا كمحترفين، نحن نعلم أهمية ذلك (دعم المشجعين).

"ما أردناه اليوم هو زيادة إمكانية تحقيق ما نسعى له في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذه النتيجة، من الواضح أن احتمالية تحقيق ذلك أصبحت أقل".

وكان الشيء الإيجابي الوحيد الذي خرج به أرتيتا من المباراة هو تأثير لاعب الوسط ديكلان رايس على الجانب الهجومي.

وقاد هدفان مذهلان من ركلتين حرتين من رايس أرسنال إلى فوز كبير 3-صفر على ريال مدريد، وقدم الدولي الإنجليزي تمريرة حاسمة رائعة إلى توماس بارتي جاء منها هدف فريقه الوحيد أمام برنتفورد بعد مرور ساعة من البداية.

وأضاف أرتيتا "في كل مرة تسجل فيها هدفا، تشعر أنك قادر على التسجيل مرة أخرى. أعتقد أنه قدم أداء رائعا أيضا في الهدف الذي ساهم في تسجيله اليوم.

"ركض بالكرة في مساحة مفتوحة حتى اللحظة المناسبة لتمريرها إلى توماس ووضعه في مواجهة فردية مع حارس المرمى. أعتقد أنه قدم أداء قويا للغاية مرة أخرى".

وسجل يوان ويسا هدف التعادل في الدقيقة 74 ليمنح برنتفورد صاحب المركز 11 نقطة مستحقة.