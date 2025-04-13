يوفنتوس يتطلع للتعلم من النهاية المتوترة لمباراته أمام ليتشي

يوفنتوس يتطلع للتعلم من النهاية المتوترة لمباراته أمام ليتشي
وافتتح تيون كوبمينيرز التسجيل ليوفنتوس بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة ثم ضاعف كينان يلديز النتيجة بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول الذي سيطر عليه يوفنتوس.
وفي الدقيقة 87، قلص ليتشي الفارق عن طريق فيدريكو باسكيروتو بضربة رأس قوية بعد ركلة حرة، إذ تراجع إيقاع يوفنتوس في الشوط الثاني.
وقال تيودور في المؤتمر الصحفي "لعبنا مباراة جيدة لكننا شعرنا بتوتر بعد كرة فقدها (لاعب الوسط خيفرين) تورام، "هناك حالة من الأسف لأننا لم نحسم المباراة بشكل جيد. علينا أن نعتبر هذا درسا لنا".
وشكل يوفنتوس ضغطا متواصلا على ليتشي في أغلب فترات الشوط الأول، وصنع ما يقرب من 20 فرصة مقابل ثلاث فرص فقط للفريق الضيف.
لكن الشوط الثاني كان هادئا نسبيا، واستحوذ ليتشي على الكرة قرب منطقة جزاء أصحاب الأرض وتألق حارس يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو في التصدي لكرة خطيرة من المهاجم أنتي ريبيتش.
لكن ليتشي حافظ على زخمه وسجل باسكيروتو هدفه المتأخر.
وصعد يوفنتوس مؤقتا إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 59 نقطة من 32 مباراة.
ويتفوق يوفنتوس بفارق نقطة واحدة أمام أتلانتا صاحب المركز الرابع والذي يستضيف غدا الأحد فريق بولونيا صاحب المركز الخامس برصيد 57 نقطة.
ويخوض يوفنتوس مباراته المقبلة في 21 أبريل إذ يحل ضيفا على بارما صاحب المركز 16.
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