يوفنتوس يتطلع للتعلم من النهاية المتوترة لمباراته أمام ليتشي

MENAFN - Al-Bayan) ">قال إيجور تيودور المدرب الجديد ليوفنتوس إن الفريق يأمل في أن يتعلم درسا من النهاية المتوترة التي شهدها الفوز 2-1 على ليتشي أمس السبت في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد أن تلقى الفريق هدفا متأخرا وكاد أن يخسر تقدمه.

وافتتح تيون كوبمينيرز التسجيل ليوفنتوس بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة ثم ضاعف كينان يلديز النتيجة بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول الذي سيطر عليه يوفنتوس.

وفي الدقيقة 87، قلص ليتشي الفارق عن طريق فيدريكو باسكيروتو بضربة رأس قوية بعد ركلة حرة، إذ تراجع إيقاع يوفنتوس في الشوط الثاني.

وقال تيودور في المؤتمر الصحفي "لعبنا مباراة جيدة لكننا شعرنا بتوتر بعد كرة فقدها (لاعب الوسط خيفرين) تورام، "هناك حالة من الأسف لأننا لم نحسم المباراة بشكل جيد. علينا أن نعتبر هذا درسا لنا".

وشكل يوفنتوس ضغطا متواصلا على ليتشي في أغلب فترات الشوط الأول، وصنع ما يقرب من 20 فرصة مقابل ثلاث فرص فقط للفريق الضيف.

لكن الشوط الثاني كان هادئا نسبيا، واستحوذ ليتشي على الكرة قرب منطقة جزاء أصحاب الأرض وتألق حارس يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو في التصدي لكرة خطيرة من المهاجم أنتي ريبيتش.

لكن ليتشي حافظ على زخمه وسجل باسكيروتو هدفه المتأخر.

وصعد يوفنتوس مؤقتا إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 59 نقطة من 32 مباراة.

ويتفوق يوفنتوس بفارق نقطة واحدة أمام أتلانتا صاحب المركز الرابع والذي يستضيف غدا الأحد فريق بولونيا صاحب المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

ويخوض يوفنتوس مباراته المقبلة في 21 أبريل إذ يحل ضيفا على بارما صاحب المركز 16.