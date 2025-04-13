ماذا يحدث عند استخدام حبوب منع الحمل؟ دراسة تكشف المفاجأة

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت دراسة دنماركية جديدة أن الأمهات الجدد اللواتي يبدأن باستخدام وسائل منع الحمل الهرمونية بعد الولادة قد يواجهن خطر الإصابة بالاكتئاب.

الدراسة، التي شملت أكثر من 600 ألف امرأة أنجبن لأول مرة، وجدت أن النساء اللواتي استخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية خلال السنة الأولى بعد الولادة كن أكثر عرضة بنسبة 1.5 مرة للإصابة بالاكتئاب، مقارنةً بمن لم يستخدمن هذه الوسائل، وقد ارتفع هذا الخطر إلى 1.7 مرة بين مستخدمات الحبوب المركبة التي تحتوي على البروجسترون والإستروجين، وفقا لـ sciencealert.

وأشار الباحثون إلى أن بدء استخدام موانع الحمل في وقت مبكر بعد الولادة قد يزيد من احتمال الإصابة بالاكتئاب، إلا أن الفرق في الخطر المطلق بين المجموعتين لم يكن كبيرًا؛ إذ بلغ 1.54% بين المستخدمات مقابل 1.36% بين غير المستخدمات.

وعلى الرغم من أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إلا أن الباحثين، بقيادة سورين فينثر لارسن من مستشفى جامعة كوبنهاغن، ينبهون إلى ضرورة وعي الأطباء والأمهات بهذه النتائج، خاصةً في ظل حساسية فترة ما بعد الولادة وما يصاحبها من تغيرات هرمونية ونفسية.

من جانبه، قال جون رينولدز رايت، الباحث في مجال الصحة الإنجابية بجامعة إدنبرة، إن الاكتئاب قد يُشخّص أو تُوصف له أدوية لأسباب متعددة، ولا ينبغي تغيير التوصيات بشأن وسائل منع الحمل استنادًا إلى هذه الدراسة فقط.

ورغم أن التجارب السريرية لم تجد علاقة واضحة بين موانع الحمل الهرمونية والاكتئاب، فإن بعض الدراسات الرصدية، مثل هذه، تشير إلى وجود رابط محتمل في الأسابيع الأولى من الاستخدام. لكن الخطر يبدو أنه يتراجع بمرور الوقت، مما يشير إلى احتمال تأقلم الجسم مع التغيرات الهرمونية.

ومن اللافت أن الدراسة أظهرت ارتفاع خطر الاكتئاب حتى بين النساء اللواتي ليس لديهن تاريخ سابق من اضطرابات الصحة النفسية، مما يشير إلى أن التغيرات الهرمونية بعد الولادة قد تلعب دورًا مستقلًا.

ويطرح الباحثون تساؤلًا مهمًا: هل يمكن أن يساهم الاستخدام الروتيني لموانع الحمل بعد الولادة في ارتفاع معدلات اكتئاب ما بعد الولادة؟ ورغم أن الإجابة غير واضحة حتى الآن، فإنها تفتح الباب أمام مزيد من الدراسات لفهم هذا الارتباط المحتمل بشكل أعمق.