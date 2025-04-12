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قصف إسرائيلي يستهدف مبنى بمستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي يستهدف مبنى بمستشفى المعمداني

2025-04-12 09:15:12
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - استهدفت غارة صهيونية بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وقد أخلي المستشفى بعد تهديدات إسرائيلية بقصف مبنى داخله.

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