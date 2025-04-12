خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة بعد القصف الصهيوني

خبرني - خرج المستشفى المعمداني في مدينة غزة ، إثر القصف الصهيوني الذي عرض له فجر الاحد.

وتسبب القصف بتدمير مبنى الإسعاف ، كما لحقت أضرار كبيرة بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلة.

في الاثناء ، يفترش عشرات الجرحى والمرضى شوارع محيطة بمستشفى المعمداني، بعد ان عملوا على اخلاء المستشفى اثر تهديد بقصفه.

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