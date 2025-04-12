خروج المستشفى المعمداني عن الخدمة بعد القصف الصهيوني
خبرني - خرج المستشفى المعمداني في مدينة غزة ، إثر القصف الصهيوني الذي عرض له فجر الاحد.
وتسبب القصف بتدمير مبنى الإسعاف ، كما لحقت أضرار كبيرة بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلة.
في الاثناء ، يفترش عشرات الجرحى والمرضى شوارع محيطة بمستشفى المعمداني، بعد ان عملوا على اخلاء المستشفى اثر تهديد بقصفه.
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