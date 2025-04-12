67 % من دخل اللاجئين في الاردن من المساعدات النقدية

خبرني - أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن برنامج المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية التي تشرف عليه، كانت له آثار إيجابية على حياة اللاجئين المستفيدين، إذ حسّن ظروفهم المعيشية.

واعتُبر البرنامج بحسب المفوضية أساسيًا في تخفيف الضغوط المالية على الأسر المستفيدة ومستويات التوتر العام لديها، بحسب الغد.

ومثّلت المساعدة النقدية جزءًا كبيرًا من الدخل الشهري للأسر المستفيدة، لا سيما في المجتمعات المضيفة، حيث بلغت 67 % من إجمالي دخلها الشهري بحسب المفوضية التي كانت قد أجرت تقييما شاملا للبرنامج.

وتقدم المفوضية مساعدات نقدية للاجئين المسجلين في الأردن منذ أكثر من 17 عامًا.

ويُعد برنامج المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية أكبر برنامج للمفوضية في الأردن، حيث قدم 61 مليون دولار أميركي كتحويلات نقدية مباشرة إلى 301 ألف لاجئ في عام 2024، بما في ذلك 125 ألف لاجئ سوري يعيشون في المخيمات، و162,000 لاجئ سوري، و14,000 لاجئ غير سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة.

وبالنسبة للاجئين السوريين المسجلين كمقيمين في المخيمات، تستهدف المساعدة النقدية الاحتياجات الأساسية التي تقدمها المفوضية جغرافيًا وتُقدم لجميع سكان المخيمات على أساس ربع سنوي.

ويتلقى سكان المخيمات بعض الخدمات العينية المحدودة، مثل المأوى والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، ولكن فرص العمل لديهم محدودة للغاية؛ لذلك، تقدم المفوضية المساعدة النقدية لمساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية الإضافية.

وتعتمد قيمة المساعدة النقدية على تكوين الأسرة، حيث تتلقى كل أسرة 30 دينارًا كحد أدنى للفصل، بالإضافة إلى“مساعدات تكميلية” إضافية لكل طفل دون سن الثانية (25 دينارًا للفصل)، وكل امرأة في سن الإنجاب (5 دنانير للفصل)، وكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة (25 دينارًا للفصل).

وفي عام 2024، بلغ متوسط التحويلات المقدمة للأسر المقيمة في المخيمات 45 دينارًا للفصل.

مساعدات وأولويات

وبالنسبة للاجئين المسجلين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة، تعطي المفوضية الأولوية للفئات الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا للحصول على المساعدة النقدية الشهرية، بناءً على توافر التمويل.

ويعتمد المبلغ الذي تتلقاه أسرة لاجئة ذات أولوية على عدد أفراد الأسرة، حيث تتلقى الأسرة التي يرأسها شخص واحد 80 دينارًا شهريًا، وتتلقى الأسر التي تضم سبعة أفراد أو أكثر 155 دينارًا شهريًا.

وخلال العام الماضي، بلغ متوسط التحويلات المالية المُقدمة لأسر اللاجئين ذات الأولوية المقيمة في المجتمعات المضيفة 116 دينارًا شهريًا، وهو ما يُعادل حوالي 25 % من الحد الأدنى المُقدر لسلة الإنفاق في الأردن لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

وقال التقرير إن المفوضية تحول مساعداتها النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين عبر ثلاث طرق توصيل: المحافظ الإلكترونية المملوكة للاجئين، وأجهزة الصراف الآلي المُزودة ببصمة العين، وبطاقات الصراف الآلي.

وفي المخيمات، تلقت 93 % من أسر اللاجئين مساعداتها في عام 2024 عبر المحافظ الإلكترونية، و6 % عبر أجهزة الصراف الآلي المُزودة ببصمة العين، و1 % عبر بطاقات الصراف الآلي.

أما في المجتمعات المضيفة، فقد تلقت 59 % من الأسر مساعداتها عبر المحافظ الإلكترونية، و28 % عبر أجهزة الصراف الآلي المُزودة ببصمة العين، و13 % عبر بطاقات الصراف الآلي.

وبحسب التقييم كان لبرنامج المساعدة النقدية للاحتياجات الأساسية آثار إيجابية على حياة اللاجئين المستفيدين، إذ حسّن ظروفهم المعيشية، وفقًا لما أفاد به 97 % من المشاركين في المجتمعات المضيفة، و76 % في المخيمات.

كما اعتُبر البرنامج أساسيًا في تخفيف الضغوط المالية على الأسر المستفيدة ومستويات التوتر العام لديها (98 % في المجتمعات المضيفة، و80 % في المخيمات).

ومثّلت المساعدة النقدية جزءًا كبيرًا من الدخل الشهري للأسر المستفيدة، لا سيما في المجتمعات المضيفة، حيث بلغت 67 % من إجمالي دخلها الشهري.

مسارب الإنفاق

وأضافت المفوضية أن معظم اللاجئين المستفيدين أنفقوا جميع مساعداتهم النقدية بنهاية الشهر (94 %)، وشملت أولويات الإنفاق تكاليف الإيجار والطعام والرعاية الصحية، مع تفاوت أنماط الإنفاق بين المخيمات والمجتمعات المحلية.

وفي المخيمات، استُخدمت المساعدة النقدية في الغالب لشراء الطعام، بينما خصص اللاجئون المستفيدون المقيمون في المجتمعات المحلية حصة أكبر من مساعداتهم لتغطية تكاليف السكن.

وكانت عملية اتخاذ القرار بشأن استخدام النقد توافقية إلى حد كبير داخل الأسرة، مع وجود خلافات ضئيلة بين أفرادها حول أولويات الإنفاق.

وبينما اعتُبرت المساعدة النقدية من المفوضية بمثابة شريان حياة للأسر المستفيدة، لم يتمكن سوى 40 % منهم من تلبية نصف احتياجاتهم الأساسية على الأقل.

ووفقا للتقييم فإنه حتى مع المساعدة النقدية من المفوضية، لا تستطيع العديد من أسر اللاجئين المستفيدة تحمل تكاليف ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتها الغذائية، حيث أفاد 91 % من اللاجئين السوريين في المخيمات، و85 % من اللاجئين غير السوريين، و66 % من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في مجتمعات محلية، بانخفاض كمية ونوعية الطعام الذي تستهلكه أسرهم.

وأفاد معظم اللاجئين المستفيدين باللجوء إلى إستراتيجيات تكيف سلبية في المقام الأول لتأمين الغذاء، وشكّل شراء الملابس، والحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب، ودفع الإيجار، أكثر النفقات صعوبة على الأسر المستفيدة، وخاصةً تلك التي تعيش في المجتمعات المضيفة.

واستخدم جميع متلقي المساعدات النقدية تقريبًا (93 %) إستراتيجيات تكيف سلبية لتلبية احتياجاتهم المعيشية، مثل الاقتراض، وسحب الأطفال من المدارس لأسباب اقتصادية، واقتراض الطعام، وتقليل النفقات غير الضرورية أو التخلص منها، والتهرب من سداد الديون.

وفي المجتمعات المضيفة، لجأ 70 % من اللاجئين غير السوريين و53 % من اللاجئين السوريين إلى إستراتيجيات تكيف سلبية لتغطية مدفوعات الإيجار.

قنوات التسليم

وبحسب التقييم أظهر المستجيبون وعيًا كبيرًا بقنوات اتصال المفوضية لتقديم الملاحظات أو تقديم الشكاوى بشأن تقديمها للمساعدات النقدية (83 %).

ومع ذلك، أفاد 51 % فقط من المستفيدين غير السوريين بأنهم يشعرون بالراحة عند استخدام هذه القنوات، مقارنةً بمستويات أعلى بين السوريين.

وفيما يتعلق بتوصيل المساعدة النقدية إلى المستفيدين، أبدى 98 % من مستخدمي المحافظ الإلكترونية، و93 % من مستخدمي بطاقات الصراف الآلي رضاهم عن آلية/آليات توصيل المساعدة النقدية، وفي المقابل، أبدى 68 % من مستخدمي أجهزة الصراف الآلي المزودة بخاصية بصمة العين رضاهم عن أداء هذه الآلية، كما كان المستفيدون الأكبر سنًا (60 عامًا فأكثر) أكثر عرضة للحاجة إلى المساعدة لسحب مساعداتهم النقدية.

وحتى نهاية 2024، هناك أكثر من 675 ألف لاجئ لدى المفوضية في الأردن، 90 منهم سوريون، بينما الباقون من العراق واليمن والسودان والصومال ودول أخرى.

ويعيش حوالي 82 % من اللاجئين في مجتمعات مضيفة، بينما يقيم حوالي

18 % من اللاجئين السوريين في مخيمات اللاجئين، وتُصنَّف اثنتان من كل ثلاث عائلات لاجئة، سواء في المجتمعات المضيفة أو المخيمات على أنها فقيرة، وتعتمد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الأساسية للبقاء على قيد الحياة.