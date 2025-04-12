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ارتفاع عدد الأسيرات بسجون الاحتلال إلى 29 أسيرة

ارتفاع عدد الأسيرات بسجون الاحتلال إلى 29 أسيرة

2025-04-12 10:01:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 29، وأن غالبيتهن اعتُقلن على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض.

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