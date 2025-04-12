إخلاء بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي بطائرة سلاح الجو الأردني بعد إصابته فيديو

إخلاء بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي بطائرة سلاح الجو الأردني بعد إصابته فيديو
خبرني - أصيب بطل الراليات السعودي العالمي يزيد الراجحي اثر حادث خلال مشاركته في رالي باها الأردن الدولي، الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة، يوم السبت، في مدينة العقبة.
وأفادت تقارير أولية بأن الحادث وقع أثناء المرحلة الثانية والأخيرة من الرالي، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.
تم إخلاء الراجحي وملاحه الألماني تيمو غوتشالك بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وأكدت مصادر مقربة من فريق يزيد للسباقات أن الإصابات طفيفة وأن حالته وحالة مساعده الصحية مستقرة، حيث خضعا للعلاج والمتابعة الطبية.
وأشار الناطق الرسمي باسم الرالي إلى أن الحادث لم يتسبب في إصابات خطيرة، معربًا عن شكره لسلاح الجو الملكي الأردني على سرعة استجابته في عملية الإجلاء.
وأضاف أن الراجحي، الذي كان يتصدر الترتيب العام بعد فوزه بجولة حائل، اضطر للانسحاب من الرالي، لكنه يتطلع للعودة بقوة في الجولات القادمة.
وكان الراجحي قد عبّر قبل انطلاق الرالي عن حماسه للمنافسة في الأردن، مشيرًا إلى مكانته الخاصة كبلد شقيق، وأكد استعداده مع فريقه على متن سيارة تويوتا هايلوكس برعاية "جميل موتورسبورت".
وتلقى الراجحي دعوات بالشفاء العاجل من محبيه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بروحه الرياضية وإصراره.
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