إخلاء بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي بطائرة سلاح الجو الأردني بعد إصابته فيديو

خبرني - أصيب بطل الراليات السعودي العالمي يزيد الراجحي اثر حادث خلال مشاركته في رالي باها الأردن الدولي، الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة، يوم السبت، في مدينة العقبة.

وأفادت تقارير أولية بأن الحادث وقع أثناء المرحلة الثانية والأخيرة من الرالي، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.

تم إخلاء الراجحي وملاحه الألماني تيمو غوتشالك بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت مصادر مقربة من فريق يزيد للسباقات أن الإصابات طفيفة وأن حالته وحالة مساعده الصحية مستقرة، حيث خضعا للعلاج والمتابعة الطبية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرالي إلى أن الحادث لم يتسبب في إصابات خطيرة، معربًا عن شكره لسلاح الجو الملكي الأردني على سرعة استجابته في عملية الإجلاء.

وأضاف أن الراجحي، الذي كان يتصدر الترتيب العام بعد فوزه بجولة حائل، اضطر للانسحاب من الرالي، لكنه يتطلع للعودة بقوة في الجولات القادمة.

وكان الراجحي قد عبّر قبل انطلاق الرالي عن حماسه للمنافسة في الأردن، مشيرًا إلى مكانته الخاصة كبلد شقيق، وأكد استعداده مع فريقه على متن سيارة تويوتا هايلوكس برعاية "جميل موتورسبورت".

وتلقى الراجحي دعوات بالشفاء العاجل من محبيه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بروحه الرياضية وإصراره.