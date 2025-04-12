سمك السلمون يتعاطى أدوية القلق... والنتائج مفاجئة

MENAFN - Al-Bayan) في ظاهرة بيئية مقلقة، أظهرت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة ساينس أن الأدوية النفسية، لا سيما تلك المخصصة لعلاج القلق واضطرابات النوم، قد تغيّر بشكل غير متوقع سلوك كائنات الحياة البحرية، خاصة سمك السلمون الأطلسي.

الدراسة التي أجريت في السويد، كشفت أن مادة "الكلوبازام"، وهي من فئة البنزوديازيبينات المستخدمة طبيًا لتخفيف القلق، باتت تجد طريقها إلى الأنظمة البيئية المائية عبر مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث لا تُزال هذه المركبات بالكامل خلال مراحل المعالجة، وفقا لـ sciencealert.

وقام الباحثون بزرع غرسات تطلق الكلوبازام تدريجيًا في أجسام صغار السلمون، إلى جانب أجهزة تتبع متطورة لمراقبة تحركاتهم خلال هجرتهم من نهر دال في وسط السويد إلى بحر البلطيق.

النتائج كانت مفاجئة، إذ أظهرت الأسماك التي تعرضت للدواء قدرة أعلى على اجتياز السدود والوصول إلى البحر، مقارنةً بتلك التي لم تتعرض له، كما قطعت الرحلة بشكل أسرع.

رغم أن هذه النتائج قد توحي بفائدة غير متوقعة لهذا التلوث، إلا أن العلماء يحذرون من العواقب بعيدة المدى. إذ بيّنت التجارب أن الكلوبازام قلل من سلوك التجمع لدى السلمون، وهو سلوك دفاعي أساسي ضد الحيوانات المفترسة، ما يعني أن هذه الأسماك قد تكون أكثر عرضة للخطر لاحقًا في المحيط.

ويؤكد الخبراء أن التغييرات التي تطرأ على سلوك الأسماك نتيجة التعرض المزمن للأدوية البشرية لا تُعتبر تطورًا إيجابيًا، بل هو مؤشر على اضطراب بيئي قد يُهدد بقاء الأنواع. كما أن وجود مستقبلات كيميائية مماثلة لتلك البشرية في أجسام الأسماك يجعلها عرضة لتأثيرات غير مقصودة لعقاقير صُممت أساسًا للجهاز العصبي البشري.

وبحسب المسح البيئي العالمي، فقد تم رصد أكثر من 1000 مركب دوائي نشط في المياه العذبة حول العالم، بما في ذلك مناطق نائية مثل القارة القطبية الجنوبية. وتشمل هذه المركبات مضادات الاكتئاب، مسكنات الألم، أدوية السكري، وسائل منع الحمل، وغيرها.

من جهته، يشير الباحث جاك براند، المشرف على الدراسة، إلى أن التلوث الدوائي "عامل غير مرئي ولكنه مؤثر" في التغير البيئي العالمي، لافتًا إلى أن الكثير من آثاره ما زالت غير مفهومة بالكامل.

ويختم الخبراء برسالة واضحة: الأدوية التي يتناولها الإنسان لا تختفي بمجرد خروجها من الجسد، بل تواصل تأثيرها في سلسلة غذائية دقيقة، وقد تكون لها نتائج غير مقصودة على توازن الأنظمة البيئية.