الأردن.. يوسف أبو ملحم يتحدى الإعاقة السمعية ليصبح دليلاً سياحياً

خبرني - رغم التحديات والحواجز السلوكية والظروف القاسية التي مر بها، لم تكن حياة الشاب يوسف خلف أبو ملحم محكومة باليأس. فوفاة والده قبل ولادته بثلاثة أشهر، والضيق المالي الذي رافق نشأته، لم تثنه عن تحويل التحديات إلى قصة نجاح ملهمة كأول دليل سياحي يعمل بلغة الإشارة.

أبو ملحم، الذي تجاوز عقده الثالث، شخص ذو إعاقة سمعية، وقد استطاع أن يحول هذا التحدي إلى دافع لتحقيق إنجاز فريد، ليصبح أول دليل سياحي مرخص في الأردن يستخدم لغة الإشارة في عمله.

يروي يوسف، بلغة الإشارة، تفاصيل مسيرته بتدفق من الأمل والطموح، بينما يتولى زميله رائد الصمادي ترجمة حديثه.

خلال اللقاء، أشار يوسف إلى الصعوبات التي واجهها في طفولته، إذ توفي والده قبل ولادته، ولم يكن لوالدته الشابة حينها مصدر دخل يعيل الأسرة. إلا أن والدته، رغم صغر سنها، تكفلت بتربية أبنائها وتلبية احتياجاتهم، فكانت الداعم الأول في حياته، وحرصت على دمجه في المجتمع.

وتلقى يوسف تعليمه في مركز مختص داخل مخيم سوف، حيث تعلم لغة الإشارة بإصرار ومتابعة من والدته، التي أولت اهتمامًا مماثلًا لابنتها رويدة، شقيقة يوسف، التي لديها أيضا إعاقة سمعية جزئية، وتعمل اليوم في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

نائب رئيس جمعية الأدلاء السياحين في جرش بشير المصالحة، أوضح أن يوسف يمثل حالة فريدة ورائعة، ويشكل إضافة نوعية للعملية السياحية، موضحا بأن جمعية الأدلاء السياحيين في جرش من أشد الداعمين للأشخاص ذوي الإعاقة من الأدلاء، وتعمل بالتعاون مع الجمعية الأم على وضع اسمه ورخصته عند كل المكاتب السياحية في عمّان، للتواصل مع وكلاء السياحة للتعريف بتوفر دليل بلغة الصم.

وأضاف المصالحة أن الجمعية سترتب أيضا مع وكلاء السياحة مع مجموعات سياحية من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من داخل الأردن وخارجه، كما ستعمل الجمعية على وضع اسم يوسف على مواقع عالمية ليتسنى للسياح الأجانب معرفة توفر هذه الخدمة في الأردن.

ويرى يوسف أن والدته لعبت دورًا محوريًا في تعزيز ثقته بنفسه، وتمكينه من مواجهة الحياة بعزيمة لا تلين.

الإعاقة بالنسبة ليوسف، لم تكن يومًا مدعاة للخجل، بل كانت بداية لقصة نجاح، أثبت من خلالها قدرته على العطاء والإنتاج، شأنه شأن أي فرد في المجتمع.

يحمل يوسف رخصة قيادة، ويتنقل باستقلالية تامة، ويعيش يوسف حياة أسرية مستقرة مع زوجته وطفليه، آدم وشوق.

ويشير أشرف شقيقه الأكبر إلى وجود لغة تفاهم خاصة بين يوسف وزوجته، تمكِّنها من معرفة متطلباته حتى قبل أن يطلبها.

وليوسف شقيقان؛ أشرف الذي يمتلك محلًا في السوق الحرفي، ومحمد، الذي يعمل في مديرية الأمن العام، وثلاث شقيقات؛ رويدة العاملة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ولديها الإعاقة السمعية ذاتها، وشقيتان من الأشخاص الأصحاء.

ويستذكر أشرف، كيف كانت والدته تعمل ليل نهار لتوفير احتياجات الأسرة، بدون أن تغفل يوما عن رعاية يوسف، إذ حرصت على تأهيله وتمكينه من العمل.

وكان لها دور كبير في توظيفه في بلدية جرش الكبرى كمساعد مساح، مما ساعده على الاندماج المجتمعي وتطوير مهاراته.

وجاءت فكرة أن يصبح يوسف دليلا سياحيا من خلال مرافقته لشقيقه في المحل الحرفي، حيث تعلّم حرفة الرسم بالرمل وصناعة الميداليات والخزف.

وقد بدأ بمرافقة زوار الموقع الأثري من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وشرح معالمه لهم، مما أدخل السرور إلى قلوبهم، ومن هناك وُلدت لديه الرغبة في أن يكون أول دليل سياحي بلغة الإشارة على مستوى المملكة.

ويوضح يوسف، عبر زميله، أن أحد مديري السياحية آمن بموهبته، وقدم له الدعم اللازم، مخاطبًا وزارة السياحة لترشيحه لدورة دليل سياحي على نفقة الوزارة.

بدورها، خاطبت الوزارة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي خصص له مترجمًا بلغة الإشارة طيلة فترة الدورة.

وتخرج يوسف فيها بتقدير ممتاز، ويحمل اليوم الرقم 41575 كدليل سياحي معتمد في المواقع السياحية الأردنية كافة.

ويوسف يعجز عن وصف شعوره بالسعادة، إذ أصبح ربّ أسرة قادرًا على العمل والإنفاق على أولاده كأي شخص آخر.

وفي حديثه، لم ينسَ والدته، التي بقيت حاضرة في تفاصيل مسيرته كلها، مستذكرًا كيف واجهت الحياة بصلابة رغم صغر سنها، وقررت أن تبقى إلى جانب أبنائها لتنسج قصص نجاح بإصرار.

ويصف يوسف نفسه بأنه شخصية اجتماعية، تحيط به شبكة واسعة من الأصدقاء، بينهم العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية الذين شكلوا مصدر دعم وتشجيع دائم له.

من جانبه، يشير رئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد العتوم، إلى أن البلدية تضم موظفَين من ذوي الإعاقة السمعية، من بينهم يوسف، ويؤكد أنهما من أكثر الموظفين نشاطًا، خصوصًا خلال جائحة كورونا، حيث ساهما في إنتاج فيديوهات توعوية بلغة الإشارة للتوعية حول فيروس كورونا، استفاد منها الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأضاف العتوم أن وجود يوسف وزميله في البلدية شكل عامل جذب لأشخاص آخرين من ذوي الإعاقة السمعية لمراجعة البلدية وإتمام معاملاتهم، إذ يتولى يوسف وزميله مرافقتهم إلى الأقسام المختلفة لتسهيل إجراءاتهم.

ولم يواجه يوسف أي تحديات عند تقديم طلبه رسميا للحصول على رخصة، وعلى العكس كانت هناك تسهيلات ودعم لحين حصوله على الرخصة كدليل سياحي مرخص بـ 19 موقعا سياحيا، مبينا بأن التحديات التي يواجهها هي عدم تقبل بعض الأدلاء السياحين فكرة بأن يكون بينهم شخص ذو إعاقة سمعية.

فيما بين يوسف زريقات، وهو دليل سياحي آخر، أن زميله يوسف يعتبر إضافة نوعية؛ وهو بحاجة إلى مزيد من التسهيلات والدعم وأهمها التنسيق المسبق مع مكاتب وكلاء السياحة.