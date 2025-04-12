قبضة ترمب تطيح بأوباما.. معركة وجود في البيت الأبيض

خبرني - «قبضة مرفوعة» للجمهوري دونالد ترمب تطيح بصورة للرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما، في معركة وجود مستعرة داخل البيت الأبيض.

واستبدل الرئيس الأمريكي صورة أوباما في البيت الأبيض بلوحة تظهره وهو ينجو من محاولة اغتيال.

ونقل الجمهوري البالغ 78 عاما صورة الديمقراطي والرئيس الأمريكي الأسود الوحيد إلى الجانب الآخر من ردهة المدخل الرئيسي للبيت الأبيض.

تعد هذه الخطوة غير مألوفة للغاية بالنسبة لرئيس في السلطة، إذ ينتظر معظم الرؤساء حتى مغادرة مناصبهم قبل تعليق صورهم في المبنى التاريخي الذي شيد قبل 200 عام.

وكتب البيت الأبيض في منشور عبر منصة «إكس» يقول: «بعض الأعمال الفنية الجديدة في البيت الأبيض»، إلى جانب مقطع فيديو لأشخاص يمرون أمام صورة ترامب الجديدة في المكان المجاور للدرج الرئيسي حيث كانت صورة أوباما معلقة سابقا.

وتظهر اللوحة الجديدة اللحظة عندما رفع ترامب، وهو ملطخ بالدماء، قبضته وصاح "كافح" بعدما أطلق عليه مسلح النار وأصابه بشكل طفيف في أذنه في بتلر ببنسلفانيا، في يوليو/ تموز 2024.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه لا تتوافر لديه معلومات فورية عن الفنان الذي رسمها.

وتشبه اللوحة إلى حد كبير صورة لتلك اللحظة التقطتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

ونشر عدد من مسؤولي البيت الأبيض لاحقا صورا للوحة ترامب الجديدة، مع عرض صورة أوباما في مكان قريب.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ في منشور على إكس: «نقلت صورة أوباما بضعة أقدام فقط».

بينما قال لأحد منتقدي هذه الخطوة «اصمت أيها الأحمق».

وجرت العادة أن يغيّر رؤساء الولايات المتحدة صور أسلافهم، مع الاحتفاظ بصور أحدث شاغلي المنصب في قاعة المدخل الرئيسي.