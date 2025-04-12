قبضة ترمب تطيح بأوباما.. معركة وجود في البيت الأبيض

قبضة ترمب تطيح بأوباما.. معركة وجود في البيت الأبيض
خبرني - «قبضة مرفوعة» للجمهوري دونالد ترمب تطيح بصورة للرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما، في معركة وجود مستعرة داخل البيت الأبيض.
واستبدل الرئيس الأمريكي صورة أوباما في البيت الأبيض بلوحة تظهره وهو ينجو من محاولة اغتيال.
ونقل الجمهوري البالغ 78 عاما صورة الديمقراطي والرئيس الأمريكي الأسود الوحيد إلى الجانب الآخر من ردهة المدخل الرئيسي للبيت الأبيض.
تعد هذه الخطوة غير مألوفة للغاية بالنسبة لرئيس في السلطة، إذ ينتظر معظم الرؤساء حتى مغادرة مناصبهم قبل تعليق صورهم في المبنى التاريخي الذي شيد قبل 200 عام.
وكتب البيت الأبيض في منشور عبر منصة «إكس» يقول: «بعض الأعمال الفنية الجديدة في البيت الأبيض»، إلى جانب مقطع فيديو لأشخاص يمرون أمام صورة ترامب الجديدة في المكان المجاور للدرج الرئيسي حيث كانت صورة أوباما معلقة سابقا.
وتظهر اللوحة الجديدة اللحظة عندما رفع ترامب، وهو ملطخ بالدماء، قبضته وصاح "كافح" بعدما أطلق عليه مسلح النار وأصابه بشكل طفيف في أذنه في بتلر ببنسلفانيا، في يوليو/ تموز 2024.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه لا تتوافر لديه معلومات فورية عن الفنان الذي رسمها.
وتشبه اللوحة إلى حد كبير صورة لتلك اللحظة التقطتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.
ونشر عدد من مسؤولي البيت الأبيض لاحقا صورا للوحة ترامب الجديدة، مع عرض صورة أوباما في مكان قريب.
وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ في منشور على إكس: «نقلت صورة أوباما بضعة أقدام فقط».
بينما قال لأحد منتقدي هذه الخطوة «اصمت أيها الأحمق».
وجرت العادة أن يغيّر رؤساء الولايات المتحدة صور أسلافهم، مع الاحتفاظ بصور أحدث شاغلي المنصب في قاعة المدخل الرئيسي.
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