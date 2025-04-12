لماذا لا تمتلك سويسرا عاصمة رسمية؟





MENAFN - Swissinfo) تحتضن برن مقرَّ الحكومة والبرلمان، وجزءًا كبيرًا من الإدارة الفدرالية. ومع ذلك، ليست هذه المدينة عاصمة سويسرا الرسمية، رغم حملها لقب "المدينة الفدرالية"، فما السبب؟ تم نشر هذا المحتوى على 12 أبريل 2025 - 09:00 7دقائق

أكتب عن مواضيع تخص السويسريين.ات في الخارج. كما أنني أكتب رسائل إخبارية يومية للقناة”الخامسة" السويسرية. بعد دراسات في علوم الاتصال، عملت كمراسل لمحطات إذاعية وتلفزيونية خاصة. ومنذ عام 2002 وأنا أعمل في سويس إنفو.



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إن سألت أجنبيا أو أجنبية عن عاصمة سويسرا، فغالبًا ما تكون الإجابة إمَّا زيورخ أو جنيف. وقد تبدو مثل هذه الإجابة منطقية؛ فزيورخ هي أكبر مدينة في البلاد والأهم على المستوى الاقتصادي، وجنيف هي مقرّ الأمم المتّحدة الأوروبيّ، ومركز المنظمات الدولية.

ولكن ليست الإجابة الصحيحة زيورخ أو جنيف، ولا حتى برن رغم أنّها مقر الحكومة، والبرلمان، والمستشارية الفدرالية، وجزء كبير من الإدارة، ومع ذلك، فهي لا تسمى العاصمة.

ولا تتعجَّب أو تتعجّبي! فسويسرا هي دائمًا حالة خاصة! أي إنّها بلد الحلول المُعقَّدة، ذات الجذور التاريخية، والنهج البراغماتي في التعامل مع الأمور.

مركز سياسي ذو أهمية محدودة

ولكي نفهم غرابة الوضع المتعلِّق بتحديد العاصمة السويسرية، يتعيَّن علينا أن نعود إلى الماضي؛ إلى جذور نشأة الكنفدرالية السويسرية الأولى.

فقد نشأت سويسرا في عام 1291، كاتحاد بين مجموعة من الكانتونات المستقلة، التي ارتبطت في ما بينها بمعاهدة تحالف. وظلَّ عدد كانتونات الاتحاد يتزايد حتى نهاية القرن الثامن عشر. وخلال هذه الفترة، لم يكن للكنفدرالية السويسرية القديمة برلمان بالمعنى المتعارف عليه اليوم؛ إذ كانت الكانتونات دولًا ذات سيادة تتمتع باستقلال شبه كامل، ولم يكن بينها سوى اجتماعات دورية عُرفت باسم“تاغزاتسونغ”، وهو مجلسٌ يضم مندوبين عن تلك الكانتونات

لوحة معاصرة لبرلمان العقارات القديم، تاغزاتسونغ، في قاعة مدينة برن عام 1833 Keystone / Photopress-Archiv / Krebs

وكان اجتماع تاغزاتسونغ يُعقد بالتناوب في مدن مختلفة؛ في لوتسيرن، وزيورخ، وشفيتس، وكذلك في فراونفيلد (كانتون تورغاو)، وبادن (كانتون أرغاو). ومن الغريب أنّ الاجتماع عُقد أحيانًا في مدن كانت تقع خارج حدود الكنفدرالية، كمدينة كونستانس، كما ورد في القاموس التاريخي لسويسرارابط خارجي .

وفي عام 1798، غزت قوات الجمهورية الفرنسية سويسرا، فحلَّت الجمهورية الهلفيتية (وهي دولة مركزية موحَّدة على النمط الفرنسي) محلَّ الكنفدرالية السويسرية القديمة.

واستمرت الجمهورية الهلفيتية خمس سنوات سادتها الاضطرابات، وكانت المدينة العاصمة تتغيَّر بالتناوب بين مدن مثل آراو، ولوتسيرن، وبرن. لكن، لم يكن هذا الوضع مُرضيًا لأحد.

وفي عام 1803، أعاد نابليون بونابرت ترسيم حدود الكانتونات السويسرية القديمة، بهدف إعادة النظام، وأنشأ كانتونات جديدة مثل فُو، وأرغاو.

ومن رحم“قانون الوساطة” (Acte de Médiation)، نشأت الكنفدرالية المؤلّفة من 19 كانتونا، التي لم يكن لها عاصمة دائمةرابط خارجي في ذلك الحين، بل كانت ستّ مدن تتناوب على هذا الدور سنويًّا؛ هي فريبورغ، وسولوتورن، وبازل، وبرن، ولوتسيرن، وزيورخ.

لوحة معاصرة لمراسيم قَسم ولاء الجمهورية الهلفيتية الرسميّ، الذي أداه رجال زيورخ المجتمعون في ليندنهوف في 16 أغسطس ب 1798. Keystone / Photopress-Archiv / Anonym

وابتداءً من عام 1815، أصبحت العاصمة، التي كانت تُسمى آنذاك“ضاحية الكنفدرالية السويسرية”، تتغيَّر كل عامين بالتناوب بين زيورخ وبرن ولوتسيرن، كما كتب المؤرخ أندريه هولينشتاينرابط خارجي في مقال في مجلة Unipress التابعة لجامعة برن. ويبدو أنّ هذا التناوب قد تطلَّب الكثير من التنقُّل، وأثار الكثير من الجدل، ولم يُحقّق سوى القليل من الكفاءة.

حل توافقي بامتياز

انتهت حرب سوندربوند الأهلية عام 1847. وفي عام 1848، تأسست الدولة الفدرالية الحديثة، وجاء هذا الترتيب الجديد ليمنع تركز السلطة في الكانتونات الليبرالية، وليُحافظ في الوقت ذاته على طابع البلاد الفدرالي.

المزيد كيف أصبحت سويسرا سويسرا؟ أهم المحطات حتى عام 1848

في عام 1848، أسّس الطابع الفدرالي السويسري دولة ديمقراطية رائدة في أوروبا الملكية. أبرز المحطات التاريخ التي شكلت مسيرة بناء هذا الصرح المتميّز.

طالع المزيدكيف أصبحت سويسرا سويسرا؟ أهم المحطات حتى عام 184

وفي 28 نوفمبر 1848، صوت أعضاء البرلمان الفدرالي، في كلّ من مجلسي النواب والشيوخ، لصالح اختيار مدينة برن مقرًّا للسلطات الفدرالية، وذلك من جولة التصويت الأولى.

ولكن، ما سبب اختيار برن؟ كانت الأسباب التي ساقت لذلك الاختيار هي موقع مدينة برن المركزي، والدعم الذي حظيت به من الكانتونات الناطقة بالفرنسية. وبالإضافة إلى ذلك، منحت برن الأراضي اللازمة للمباني الفدرالية مجانًا، وهي خطوة تعدُّ ذكية بكل المقاييس.

لوحة معاصرة للجمعية الفدرالية الأولى في مسرح برن، في 6 نوفمبر 1848. Keystone / Photopress-Archiv

ووفقًا للمادة 108 من الدستور الفدرالي الجديد آنذاك، وُزِّعت المؤسسات الهامّة على المدن الكبرى الأخرى. إذ تقرَّر، مثلًا، نقل مقر المحكمة الفدرالية العليا إلى لوزان، والمحكمة الجنائية الفدرالية إلى بلينزونا، وأصبح للبنك الوطني مقرٌّ في زيورخ وآخر في برن.

ومنذ ذلك الحين، أصبح يُشار إلى برن باسم“المدينة الفدرالية”، رغم أنّ هذا اللقب لا يرد في نصّ الدستور الفدرالي، بل يُذكر فقط على المستوى التشريعي، كما ورد على الموقع الإلكترونيرابط خارجي المخصص للاحتفال بمرور 175 عامًا على الدستور الفدرالي.

وكتب أندريه هولنشتاين في أحد مقالاته أن البرلمانيين الفدراليين (كانوا جميعًا من الرجال، إذ لم تحصل النساء على حق التصويت والترشح للانتخابات في سويسرا إلا في عام 1971) امتنعوا عن اختيار عاصمة رسمية للبلاد، مراعاةً للمزاج السائد في الكانتونات الكاثوليكية المحافظة، التي“أُدمجت بالقوة في الدولة الجديدة، وظلّت ترفضها سياسيًّا وثقافيًّا وعاطفيًّا”.

ويبدو أنّ هذه الاستراتيجية نجحت؛ إذ ظلّت سويسرا مستقرة منذ ذلك الحين، واستطاعت أن ترسّخ مكانتها كواحدة من أنجح الديمقراطيات في العالم.

تحرير: مارك لوتينيغر

ترجمة: ماجدة بوعزة

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

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