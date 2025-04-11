السعودي الراجحي والإماراتي البلوشي يتصدران منافسات اليوم الثاني لباها ‏الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 نيسان (بترا)- تصدر السائق السعودي يزيد الراجحي، وملاحه الألماني تيمو غوتشالك (تويوتا هايلوكس أوفردرايف)، منافسات اليوم الثاني لباها ‏الأردن- الجولة الثانية من ‏كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا‏‏‏- باها"، التي اقيمت اليوم الجمعة في وادي رم، بفارق 6 دقائق ‏و16.3 ثانية على ‏زميليه في فريق تويوتا وصاحب مركز الوصافة البولندي مارتن كاتشمارسكي وملاحه الإسباني أرماند مونليون.‏

وتصدر الدراج الإماراتي محمد البلوشي (هوسكفارنا)، من فريق (ام اكس رايد دبي)، منافسات باها ‏الأردن- الجولة الثالثة ‏من ‏كأس العالم لفئة ‏الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع ‏‏"كوادز" فيم- باها"، والجولة ‏‏الثانية من كأس ‏آسيا لفئة الدراجات ‏النارية ‏والدراجات ‏رباعية الدفع "كوادز" ‏فيم- باها"، متفوقًا على صاحب مركز الوصافة اللبناني رفيق عيد (غاز غاز) بفارق دقيقتين ‏و25.1 ثانية، ويواصل الدراج السعودي هاني النومسي ‏مسيرته في تصدر فئة الدراجات الرباعية ‏‏(كوادز).‏

‏وقاد السائق السعودي الراجحي زمام الأمور متجاوزًا منافسيه، وبدأ بالاقتراب من الدراجات النارية قبل نهاية ‏القسم الأول من المرحلة الخاصة، وكان ‏السائق الأرجنتيني خوان كرزو ياكوبيني خلفه مباشرة، وانطلق ‏الثنائي بقوة في المسافة، وفاز الراجحي بالجزء الافتتاحي من المرحلة بفارق 5 دقائق ‏و34 ثانية.‏

وقاد السائق الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني وملاحه الإسباني داني أوليفيراس سيارة تويوتا من فريق ‏أوفردرايف ريسينغ إلى المركز الثالث، وأنهيا ‏منافسات اليوم بفارق دقيقة و43.2 ثانية عن القطري خليفة ‏صالح العطية، وملاحه الأرجنتيني برونو جاكومي متصدرًا فئة "تشالنجر" "توروس ‏T3‎‏ ‏ماكس" من فريق ‏الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، كما تصدر العطية منافسي كأس باها للشرق الأوسط للكروس ‏كاونتري.‏

واحتل الثنائي القطري عبد العزيز الكواري وملاحه الإسباني أوريول مينا من فريق الاتحاد القطري ‏للسيارات والدراجات النارية المركز الخامس في ‏الترتيب العام الخامس والثاني في فئة "تشالنجر"، بينما جاء ‏السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال وملاحه السلوفاكي اريك سيكورا (فورد اف ايفو ‏‏150) بالمركز ‏السادس في الترتيب العام.‏

وخسر سائقا توروس تي 3، القطري محمد الحرقان والمقيم في الإمارات ‏أليكسي شيمتوف، وقتًا بسبب أعطال ميكانيكية، وتوقفت السائقة ‏السعوديدانيا ‏عقيل (تويوتا)، متصدرة كأس الشرق الأوسط للكروس ‏كاونتري "فيا‏‏‏- باها"، بسبب الأعطال.‏

واستطاع السائق ونس كاتتزي ‏‏(فلسطين) وملاحه شاكر الخصاصي (فلسطين) - ‏‏‏(ميتسوبيشي باجيرو)، تحقيق المركز الأول في باها الأردن الوطني، ‏واستطاع السائق هاشم كلبونة ‏‏(الأردن) وملاحه معاذ العرجا (الأردن)- (بلاك أيرس بروتوتايب)، تحقيق المركز الثاني، خلف السائق محمود الجبرين ‏‏(فلسطين) وملاحه أنور الصانع (فلسطين)- (ميتسوبيشي ال 200)، بالمركز الثالث.‏

في حين يشارك 26 طاقمًا أيضًا في النسخة الثانية من رالي وادي ‏القمر للملاحة.‏

وخاض المتسابقون في فئة السيارات اليوم الجمعة والبالغ عددهم 25 متسابقًا المرحلة الخاصة ‏الافتتاحية عبر ‏وادي رم، ومسافتها 294.03 كم، ‏والمقسمة إلى قسمين للسيارات، واضطر خوان كروز ياكوبيني إلى ‏افتتاح الطريق مع ميروسلاف زابليتال والراجحي خلفه.‏







ويخوض المتسابقون غداً (السبت) المرحلة الختامية لباها الأردن التي ‏تمتد لمسافة 189.92 كم عبر وادي رم قبل العودة إلى العقبة لحضور ‏المؤتمر ‏الصحفي بعد الحدث وحفل توزيع الجوائز في ساحة الثورة ‏العربية.‏

ويقام باها الأردن 2025، برعاية كل من شركة زين الأردن، والمركزية تويوتا، وبنك الأردن، والمناصير ‏‏للزيوت والمحروقات، ‏‏‏‏وسلطة منطقة العقبة ‏الاقتصادية ‏الخاصة ‏‎‏‎ (ASEZA)‎، وجرانتي للسياحة والسفر، ‏‏‏وبدجت الأردن لتأجير السيارات، وراديو هلا ‏وبلس ‏‏‏اف ام.‏

وتاليا نتائج اليوم الثاني- باها الأردن- الجولة الثانية من كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري ‏‏"فيا - باها" "غير رسمية" :‏

المركز‎ ‎الأول: يزيد الراجحي (السعودية) وملاحه تيمو غوتشالك (ألمانيا) - (تويوتا هايلوكس أوفردرايف)، ‏بزمن ‏‎ ‎‏3.05.16.1 ساعات.‏

المركز الثاني: مارتن ‏‏‏كاتشمارسكي (بولندا) ‏وملاحه أرماندو مونليون (إسبانيا)- (تويوتا ايلكس أوفر ‏درايف)، بزمن 3.11.32.4 ساعات.‏

المركز الثالث: خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين) ‏‏‏‏وملاحه دانييل أوليفيراس (إسبانيا) - (تويوتاهايلكس أوفر ‏درايف)، بزمن 3.11.48.8.8 ساعات.‏

المركز الرابع: خليفة العطية (قطر) ‏‏‏وملاحه برونو جاكومي (الأرجنتين) -‏‏ (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.13.32.0 ساعات.‏

المركز الخامس: عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه اوريال مينا (إسبانيا) - ‏‏‏(توروس ‏تي 3 ماكس)، بزمن 3.15.49.0 ساعات.‏

المركز السادس: ميروسلاف زابليتال (جمهورية التشيك) وملاحه مارك سيكورا ‏‏‏‏(سلوفيكيا) - ‏‏(فورداف 150 ‏ايفو)، بزمن 3.19.30.88 ساعات.‏

المركز السابع: خالد الجافلة (الإمارات) وملاحه اندراي رودنيتسكي (ليتوانيا)- (توروس تي 3 ‏‏‏ماكس)، بزمن 3.24.16.5 ساعات.‏

المركز الثامن: حمزة باخشب (السعودية) ‏وملاحه مارسين لودفيك (بولندا)- (كان- ‏‏ام مافريك أر)، بزمن 3.30.30.4 ساعات.‏

المركز التاسع: بول ‏سيفرن (بريطانيا) وملاحه ماكس ديلفينو (فرنسا)- ‏‏(بولارس برو - ار)، بزمن 3.33.14.9 ساعات.‏

المركز العاشر: سيرجي ريمينيك (الإمارات) وملاحه أليكسي ‏‏‏إيغناتوف (قرغيزستان)- ‏‏(توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.34.32.6 ساعات.‏

المركز الحادي عشر: أحمد الكواري (قطر) ‏وملاحه أوغوستو سانز (الأرجنتين)- (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.37.50.2 ساعات.‏

المركز الثاني عشر: نواف السويدي (قطر) وملاحه أيسفيداس ‏‏باليوكيناس (ليتوانيا)- ‏‏(توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.37.50.2 ساعات.‏

المركز الثالث عشر: محمد الحرقان (قطر) ‏وملاحه زيمون غوسبودارتشيك (بولندا)- (توروس تي 3 ‏‏ماكس)، بزمن 3.48.21.7 ساعات.‏

المركز الرابع عشر: حمد الوهيبي (سلطنة عُمان) ‏‏وملاحته اليكا مانير (النمسا)- ‏‏(كان - ام مافريك أر)، بزمن 4.15.25.5 ساعات.‏

المركز الخامس عشر: فرانسيسكو باريتو (البرتغال) ‏وملاحه باولو فيوسا (البرتغال) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 5.54.3 ساعات.‏

‎نتائج اليوم الثاني- باها الأردن- الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم والجولة الثانية من بطولة ‏كأس آسيا (غير رسمية):‏

فئة الدراجات النارية

المركز الأول: محمد البلوشي (الإمارات)- (هوسكفارنا 450)، بزمن 4.37.12.5 ساعات.‏

المركز الثاني:‏‎‏ رفيق عيد (لبنان)- (غاز- غاز- اراكس راليبايك)، بزمن 4.39.37.6 ساعات

المركز الثالث: فيليب هورليمان (ألمانيا)- (كي تي ام - ‏‏‏‏رالي ريبليكا)، بزمن 4.54.20.7 ساعات.‏

المركز الرابع: توماس شايلد (الإمارات) - (كي تي ام - 450 رالي)، بزمن 5.13.42.3 ساعات.‏

المركز الخامس: عبد الله أبوعيشة (الأردن) - (غاز- غاز- رالي ‏‏‏‏‏450)، بزمن 5.18.02.9 ساعات.‏

المركز السادس: فيديريكو فونتاروزا ‏‏‏‏(فرنسا)- ‏‏(كوف 450 رالي)، بزمن 5.48.09.1 ساعات

المركز السابع: باري هاو (بريطانيا) - (هوسكفارنا فاكتوري)، بزمن 5.48.14.9 ساعات.‏

المركز العاشر: سلطان الشنقيطي (الامارات) - (كي تي ام - ‏‏‏‏رالي ريبليكا)، بزمن 5.55.47.6 ساعات.‏

فئة الدراجات الرباعية الدفع (كوادز)‏

المركز الأول: هاني النوميسي (السعودية) - (ياماها واي اف ام 700 ار ) ، بزمن 5.13.14.6 ساعات.‏

--(بترا)

خ خ/م ق

‏ ‏

‎

11/04/2025 18:32:41