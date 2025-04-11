السعودي الراجحي والإماراتي البلوشي يتصدران منافسات اليوم الثاني لباها ‏الأردن

السعودي الراجحي والإماراتي البلوشي يتصدران منافسات اليوم الثاني لباها الأردن
عمان 11 نيسان (بترا)- تصدر السائق السعودي يزيد الراجحي، وملاحه الألماني تيمو غوتشالك (تويوتا هايلوكس أوفردرايف)، منافسات اليوم الثاني لباها الأردن- الجولة الثانية من كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا- باها"، التي اقيمت اليوم الجمعة في وادي رم، بفارق 6 دقائق و16.3 ثانية على زميليه في فريق تويوتا وصاحب مركز الوصافة البولندي مارتن كاتشمارسكي وملاحه الإسباني أرماند مونليون.
وتصدر الدراج الإماراتي محمد البلوشي (هوسكفارنا)، من فريق (ام اكس رايد دبي)، منافسات باها الأردن- الجولة الثالثة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" فيم- باها"، والجولة الثانية من كأس آسيا لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" فيم- باها"، متفوقًا على صاحب مركز الوصافة اللبناني رفيق عيد (غاز غاز) بفارق دقيقتين و25.1 ثانية، ويواصل الدراج السعودي هاني النومسي مسيرته في تصدر فئة الدراجات الرباعية (كوادز).
وقاد السائق السعودي الراجحي زمام الأمور متجاوزًا منافسيه، وبدأ بالاقتراب من الدراجات النارية قبل نهاية القسم الأول من المرحلة الخاصة، وكان السائق الأرجنتيني خوان كرزو ياكوبيني خلفه مباشرة، وانطلق الثنائي بقوة في المسافة، وفاز الراجحي بالجزء الافتتاحي من المرحلة بفارق 5 دقائق و34 ثانية.
وقاد السائق الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني وملاحه الإسباني داني أوليفيراس سيارة تويوتا من فريق أوفردرايف ريسينغ إلى المركز الثالث، وأنهيا منافسات اليوم بفارق دقيقة و43.2 ثانية عن القطري خليفة صالح العطية، وملاحه الأرجنتيني برونو جاكومي متصدرًا فئة "تشالنجر" "توروس T3 ماكس" من فريق الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، كما تصدر العطية منافسي كأس باها للشرق الأوسط للكروس كاونتري.
واحتل الثنائي القطري عبد العزيز الكواري وملاحه الإسباني أوريول مينا من فريق الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية المركز الخامس في الترتيب العام الخامس والثاني في فئة "تشالنجر"، بينما جاء السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال وملاحه السلوفاكي اريك سيكورا (فورد اف ايفو 150) بالمركز السادس في الترتيب العام.
وخسر سائقا توروس تي 3، القطري محمد الحرقان والمقيم في الإمارات أليكسي شيمتوف، وقتًا بسبب أعطال ميكانيكية، وتوقفت السائقة السعوديدانيا عقيل (تويوتا)، متصدرة كأس الشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا- باها"، بسبب الأعطال.
واستطاع السائق ونس كاتتزي (فلسطين) وملاحه شاكر الخصاصي (فلسطين) - (ميتسوبيشي باجيرو)، تحقيق المركز الأول في باها الأردن الوطني، واستطاع السائق هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه معاذ العرجا (الأردن)- (بلاك أيرس بروتوتايب)، تحقيق المركز الثاني، خلف السائق محمود الجبرين (فلسطين) وملاحه أنور الصانع (فلسطين)- (ميتسوبيشي ال 200)، بالمركز الثالث.
في حين يشارك 26 طاقمًا أيضًا في النسخة الثانية من رالي وادي القمر للملاحة.
وخاض المتسابقون في فئة السيارات اليوم الجمعة والبالغ عددهم 25 متسابقًا المرحلة الخاصة الافتتاحية عبر وادي رم، ومسافتها 294.03 كم، والمقسمة إلى قسمين للسيارات، واضطر خوان كروز ياكوبيني إلى افتتاح الطريق مع ميروسلاف زابليتال والراجحي خلفه.
ويخوض المتسابقون غداً (السبت) المرحلة الختامية لباها الأردن التي تمتد لمسافة 189.92 كم عبر وادي رم قبل العودة إلى العقبة لحضور المؤتمر الصحفي بعد الحدث وحفل توزيع الجوائز في ساحة الثورة العربية.
ويقام باها الأردن 2025، برعاية كل من شركة زين الأردن، والمركزية تويوتا، وبنك الأردن، والمناصير للزيوت والمحروقات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، وجرانتي للسياحة والسفر، وبدجت الأردن لتأجير السيارات، وراديو هلا وبلس اف ام.
وتاليا نتائج اليوم الثاني- باها الأردن- الجولة الثانية من كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا - باها" "غير رسمية" :
المركز الأول: يزيد الراجحي (السعودية) وملاحه تيمو غوتشالك (ألمانيا) - (تويوتا هايلوكس أوفردرايف)، بزمن 3.05.16.1 ساعات.
المركز الثاني: مارتن كاتشمارسكي (بولندا) وملاحه أرماندو مونليون (إسبانيا)- (تويوتا ايلكس أوفر درايف)، بزمن 3.11.32.4 ساعات.
المركز الثالث: خوان كروز ياكوبيني (الأرجنتين) وملاحه دانييل أوليفيراس (إسبانيا) - (تويوتاهايلكس أوفر درايف)، بزمن 3.11.48.8.8 ساعات.
المركز الرابع: خليفة العطية (قطر) وملاحه برونو جاكومي (الأرجنتين) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.13.32.0 ساعات.
المركز الخامس: عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه اوريال مينا (إسبانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.15.49.0 ساعات.
المركز السادس: ميروسلاف زابليتال (جمهورية التشيك) وملاحه مارك سيكورا (سلوفيكيا) - (فورداف 150 ايفو)، بزمن 3.19.30.88 ساعات.
المركز السابع: خالد الجافلة (الإمارات) وملاحه اندراي رودنيتسكي (ليتوانيا)- (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.24.16.5 ساعات.
المركز الثامن: حمزة باخشب (السعودية) وملاحه مارسين لودفيك (بولندا)- (كان- ام مافريك أر)، بزمن 3.30.30.4 ساعات.
المركز التاسع: بول سيفرن (بريطانيا) وملاحه ماكس ديلفينو (فرنسا)- (بولارس برو - ار)، بزمن 3.33.14.9 ساعات.
المركز العاشر: سيرجي ريمينيك (الإمارات) وملاحه أليكسي إيغناتوف (قرغيزستان)- (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.34.32.6 ساعات.
المركز الحادي عشر: أحمد الكواري (قطر) وملاحه أوغوستو سانز (الأرجنتين)- (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.37.50.2 ساعات.
المركز الثاني عشر: نواف السويدي (قطر) وملاحه أيسفيداس باليوكيناس (ليتوانيا)- (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.37.50.2 ساعات.
المركز الثالث عشر: محمد الحرقان (قطر) وملاحه زيمون غوسبودارتشيك (بولندا)- (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 3.48.21.7 ساعات.
المركز الرابع عشر: حمد الوهيبي (سلطنة عُمان) وملاحته اليكا مانير (النمسا)- (كان - ام مافريك أر)، بزمن 4.15.25.5 ساعات.
المركز الخامس عشر: فرانسيسكو باريتو (البرتغال) وملاحه باولو فيوسا (البرتغال) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 5.54.3 ساعات.
نتائج اليوم الثاني- باها الأردن- الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم والجولة الثانية من بطولة كأس آسيا (غير رسمية):
فئة الدراجات النارية
المركز الأول: محمد البلوشي (الإمارات)- (هوسكفارنا 450)، بزمن 4.37.12.5 ساعات.
المركز الثاني: رفيق عيد (لبنان)- (غاز- غاز- اراكس راليبايك)، بزمن 4.39.37.6 ساعات
المركز الثالث: فيليب هورليمان (ألمانيا)- (كي تي ام - رالي ريبليكا)، بزمن 4.54.20.7 ساعات.
المركز الرابع: توماس شايلد (الإمارات) - (كي تي ام - 450 رالي)، بزمن 5.13.42.3 ساعات.
المركز الخامس: عبد الله أبوعيشة (الأردن) - (غاز- غاز- رالي 450)، بزمن 5.18.02.9 ساعات.
المركز السادس: فيديريكو فونتاروزا (فرنسا)- (كوف 450 رالي)، بزمن 5.48.09.1 ساعات
المركز السابع: باري هاو (بريطانيا) - (هوسكفارنا فاكتوري)، بزمن 5.48.14.9 ساعات.
المركز العاشر: سلطان الشنقيطي (الامارات) - (كي تي ام - رالي ريبليكا)، بزمن 5.55.47.6 ساعات.
فئة الدراجات الرباعية الدفع (كوادز)
المركز الأول: هاني النوميسي (السعودية) - (ياماها واي اف ام 700 ار ) ، بزمن 5.13.14.6 ساعات.
--(بترا)
خ خ/م ق
11/04/2025 18:32:41
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