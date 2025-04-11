روسيا : ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 312.4 مليار دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 11 نيسان (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى أكثر من 312.4 مليار دولار بحلول نيسان الجاري، وهو أعلى بنسبة 7.6% من مؤشر بداية العام الحالي.

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "بلغ الدين الخارجي الروسي أكثر من 312.4 مليار دولار أميركي بحلول شهر نيسان، بزيادة قدرها 22.1 مليار دولار أميركي، أو 7.6%، منذ بداية العام الحالي، ديناميكية المؤشر تحددت بشكل رئيسي من خلال إعادة التقييم الإيجابية لالتزامات القطاعات الأخرى، حيث بلغ الدين الخارجي لروسيا 290.3 مليار دولار مع بداية العام".

--(بترا)

س ح/م ق

11/04/2025 21:25:19