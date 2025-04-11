روسيا : ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 312.4 مليار دولار

روسيا : ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 312.4 مليار دولار
موسكو 11 نيسان (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى أكثر من 312.4 مليار دولار بحلول نيسان الجاري، وهو أعلى بنسبة 7.6% من مؤشر بداية العام الحالي.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "بلغ الدين الخارجي الروسي أكثر من 312.4 مليار دولار أميركي بحلول شهر نيسان، بزيادة قدرها 22.1 مليار دولار أميركي، أو 7.6%، منذ بداية العام الحالي، ديناميكية المؤشر تحددت بشكل رئيسي من خلال إعادة التقييم الإيجابية لالتزامات القطاعات الأخرى، حيث بلغ الدين الخارجي لروسيا 290.3 مليار دولار مع بداية العام".
--(بترا)
س ح/م ق
11/04/2025 21:25:19
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