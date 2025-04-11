صحة غزة: وصول 26 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

صحة غزة: وصول 26 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة
غزة 11 نيسان (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول مستشفيات القطاع 26 شهيدا، منهم 6 شهداء انتشال، و 106 إصابات خلال 24 ساعة.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,912 شهيدا و115,981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
ونوهت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18مارس 2025، بلغت (1,542 شهيدا، 3,940 إصابة).
--(بترا)
أش/م د/أس
11/04/2025 14:54:42
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