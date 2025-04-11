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صحة غزة: وصول 26 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

صحة غزة: وصول 26 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

2025-04-11 08:09:50
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 11 نيسان (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول مستشفيات القطاع 26 شهيدا، منهم 6 شهداء انتشال، و 106 إصابات خلال 24 ساعة.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,912 شهيدا و115,981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
ونوهت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18مارس 2025، بلغت (1,542 شهيدا، 3,940 إصابة).
--(بترا)
أش/م د/أس
11/04/2025 14:54:42

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