مبلغ خيالي.. الكشف عن الراتب الجديد لمحمد صلاح

MENAFN - Al-Bayan) أغلق النجم المصري محمد صلاح صفحة الشائعات وأعلن استمراره رسميًا مع ليفربول، بعد توقيعه عقدًا جديدًا جعله ثاني أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

العقد الجديد الذي وقعه صلاح مع "الريدز" يمتد - بحسب التقارير - حتى عام 2027، لينهي بذلك واحدة من أطول قصص الانتقالات التي أحاطت باللاعب في المواسم الأخيرة.

وارتبط اسم صلاح بعدة أندية، خاصة بعد اهتمام قوي من أندية سعودية قدمت عروضًا ضخمة، كان أبرزها عرض براتب سنوي يقدر بـ130 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقارير مصرية.

لكن صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، رفض تلك العروض مفضلًا الاستمرار في آنفيلد، حيث يعيش أزهى فترات مسيرته الكروية، مدفوعًا برغبته في ترك إرث خالد وتحقيق حلمه الأكبر: الفوز بالكرة الذهبية.

راتب خيالي

العقد الجديد يرفع راتب صلاح الأسبوعي إلى 400 ألف جنيه إسترليني، صاعدًا من 350 ألفًا، ليصبح في المركز الثاني بعد النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، الذي يتقاضى 500 ألف جنيه أسبوعيًا.

ويتساوى بذلك صلاح مع كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، الذي يرحل بنهاية الموسم، ما يعزز مكانة صلاح كأحد أبرز نجوم البريميرليغ وأكثرهم تأثيرًا، وفقا لصحيفة " ذا صن".

تأكيد رسمي من ليفربول

نادي ليفربول أعلن رسميًا تمديد عقد نجمه المصري دون الإفصاح عن تفاصيل المدة أو الراتب، مكتفيًا بالقول: "يمكن لنادي ليفربول أن يعلن أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا سيبقيه مع النادي بعد موسم 2024-2025."

وأشار البيان إلى أن صلاح سيواصل مسيرته الناجحة في آنفيلد، والتي انطلقت عام 2017 قادمًا من روما، وساهم خلالها بشكل كبير في تتويج الفريق بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وغيرها من البطولات.

أرقام تاريخية وإنجازات قياسية

منذ انضمامه، خاض محمد صلاح 394 مباراة سجل خلالها 243 هدفًا، منها 184 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، متساويًا مع سيرجيو أجويرو، ولا يفصله سوى 39 هدفًا عن هاري كين صاحب المركز الثاني.

هذا الموسم، يتصدر صلاح جدول هدافي البريميرليغ بـ27 هدفًا، متفوقًا بفارق 6 أهداف عن هالاند، كما أسهم بقوة في قيادة ليفربول إلى صدارة الدوري بفارق 11 نقطة، مع تبقي سبع مباريات فقط.

ماذا قال صلاح؟

عقب توقيعه، عبّر محمد صلاح عن سعادته قائلًا:"بالطبع أنا متحمس جدًا. لدينا فريق رائع وآمل أن نحقق المزيد من البطولات. قضيت أفضل سنوات حياتي في ليفربول، وأتطلع إلى الاستمرار لسنوات أخرى. أشكر الجماهير على الدعم وأعدهم ببذل كل ما لدي."

وأضاف "وقّعت لأنني أؤمن أننا قادرون على التتويج بألقاب كبرى والاستمتاع بكرة القدم. هذا المكان هو بيتي."

تحركات أخرى في ليفربول

بعد تجديد صلاح، يتجه ليفربول الآن لتأمين نجومه الآخرين ، وعلى رأسهم القائد فيرجيل فان دايك، الذي وافق بالفعل على تجديد عقده لعامين إضافيين، ومن المتوقع أيضا هناك خطوات مماثلة مع ترينت ألكسندر أرنولد.

ماذا قال سلوت؟

من جانبه أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول سعادته بعد توقيع محمد صلاح، مؤكدا أنه تابع عملية التجديد.

وأوضح سلوت أن قرار صلاح أثبت أنه يثق في أن النادي قادر على المنافسة على المزيد من الألقاب باقترابه من حسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ يتصدر المسابقة بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وقال سلوت إن صلاح إنسان متواضع، ويعمل بجدية ويبذل جهدا كبيرا ليصبح اللاعب الذي وصل له الآن. وهو قادر على تسجيل الأهداف حتى إذا لم يكن في أفضل حالاته خلال نصف أو ربع ساعة، ولهذا السبب فهو يتمتع بقوة ذهنية كبيرة.