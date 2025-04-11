تركيا.. رئيس بلدية إسطنبول يمثل أمام المحكمة

خبرني - أفادت "أسوشيتد برس" بأن رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، مثل أمام المحكمة اليوم الجمعة في إحدى القضايا المتهم بها.

كما أشارت نفس المصادر إلى احتشاد المئات من أنصاره خارج سجن سيليفري غربي إسطنبول، حيث تقام جلسة الاستماع.

وتم احتجاز إمام أوغلو في سيليفري منذ 23 مارس، بعد اعتقاله في 19 مارس، حيث تزعم الدعوى القضائية أنه هدد مدعيا عاما وهي واحدة من ستة دعاوى سبقت القبض عليه الشهر الماضي، وأدت إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد، وفقا لما أفادت به وكالة (أ ب).

وقال إمام أوغلو، متحدثا إلى القاضي إنه يمثل أمام المحكمة لأنه فاز في ثلاثة انتخابات ضد الرجل "الذي يعتقد أنه يملك إسطنبول"، في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب وكالة (أ ب)، فإن أردوغان قد انخرط بشكل كبير في دعم مرشحي حزبه ضد إمام أوغلو.

كما حضرت الجلسلة زوجة إمام أوغلو ونجله، بالإضافة إلى نواب من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه، حسبما أشارت قناة "هالك تي في" ووسائل إعلامية أخرى، بينما تم تأجيل القضية إلى 16 يونيو.

وفي عام 2022، صدر ضد إمام أوغلو قرار حظر سياسي بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، لكن الحكم قيد الاستئناف.

وينظر الشارع التركي إلى إمام أوغلو، على أنه أقوى منافس سياسي للرئيس التركي الحالي أردوغان، حيث يتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان بالتدبير لاعتقال إمام أوغلو للقضاء على فرص مرشحهم الرئاسي إمام أوغلو.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة في عام 2028.

