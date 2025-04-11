تركيا.. رئيس بلدية إسطنبول يمثل أمام المحكمة

تركيا.. رئيس بلدية إسطنبول يمثل أمام المحكمة
خبرني - أفادت "أسوشيتد برس" بأن رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، مثل أمام المحكمة اليوم الجمعة في إحدى القضايا المتهم بها.
كما أشارت نفس المصادر إلى احتشاد المئات من أنصاره خارج سجن سيليفري غربي إسطنبول، حيث تقام جلسة الاستماع.
وتم احتجاز إمام أوغلو في سيليفري منذ 23 مارس، بعد اعتقاله في 19 مارس، حيث تزعم الدعوى القضائية أنه هدد مدعيا عاما وهي واحدة من ستة دعاوى سبقت القبض عليه الشهر الماضي، وأدت إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد، وفقا لما أفادت به وكالة (أ ب).
وقال إمام أوغلو، متحدثا إلى القاضي إنه يمثل أمام المحكمة لأنه فاز في ثلاثة انتخابات ضد الرجل "الذي يعتقد أنه يملك إسطنبول"، في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب وكالة (أ ب)، فإن أردوغان قد انخرط بشكل كبير في دعم مرشحي حزبه ضد إمام أوغلو.
كما حضرت الجلسلة زوجة إمام أوغلو ونجله، بالإضافة إلى نواب من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه، حسبما أشارت قناة "هالك تي في" ووسائل إعلامية أخرى، بينما تم تأجيل القضية إلى 16 يونيو.
وفي عام 2022، صدر ضد إمام أوغلو قرار حظر سياسي بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، لكن الحكم قيد الاستئناف.
وينظر الشارع التركي إلى إمام أوغلو، على أنه أقوى منافس سياسي للرئيس التركي الحالي أردوغان، حيث يتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان بالتدبير لاعتقال إمام أوغلو للقضاء على فرص مرشحهم الرئاسي إمام أوغلو.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة في عام 2028.
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