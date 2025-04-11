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قرعة كونكاكاف.. الأخضر السعودي في مجموعة المنتخب الأميركي

قرعة كونكاكاف.. الأخضر السعودي في مجموعة المنتخب الأميركي

2025-04-11 07:19:02
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سحبت قرعة بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، فجر اليوم الجمعة، والتي تقام في كندا والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 6 يوليو/تموز المقبلين.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، والتي ضمت منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، وهايتي، وترينداد وتوباجو.

بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان، وفي الثانية جاءت كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو.

كما أوقعت القرعة منتخبات بنما وجامايكا وغواتيمالا وغوادلوب ضمن المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبا في 11 مدينة أمريكية وكندية، بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.

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