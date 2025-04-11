قرعة كونكاكاف.. الأخضر السعودي في مجموعة المنتخب الأميركي

قرعة كونكاكاف.. الأخضر السعودي في مجموعة المنتخب الأميركي
خبرني - سحبت قرعة بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، فجر اليوم الجمعة، والتي تقام في كندا والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 6 يوليو/تموز المقبلين.
وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، والتي ضمت منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، وهايتي، وترينداد وتوباجو.
بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان، وفي الثانية جاءت كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو.
كما أوقعت القرعة منتخبات بنما وجامايكا وغواتيمالا وغوادلوب ضمن المجموعة الثالثة.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبا في 11 مدينة أمريكية وكندية، بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.
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