"الأحمر" يصبغ وول ستريت.. وأسهم التكنولوجيا تهوي

MENAFN - Al-Bayan) ">انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1000 نقطة، أي بنسبة 2.7 %. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.4 %، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.2 %. ولا تزال المؤشرات الرئيسة منخفضة بشكل حاد، منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل.

تصدرت أسهم التكنولوجيا التراجعات، وتصدرت شركتا أبل وتسلا قائمة الانخفاضات، بأكثر من 13 % و11 % على التوالي. وخسرت إنفيديا وميتا وأمازون 8 % لكل منها، ونزلت أسهم مايكروسوفت وألفابت بحوالي 5 %.

تأتي هذه التحركات، بعد ارتفاع تاريخي في السوق في جلسة الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9 %، محققاً ثالث أكبر مكسب له في يوم واحد منذ الحرب العالمية الثانية. كما شهد مؤشر داو جونز أكبر ارتفاع له من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2020، بينما سجل مؤشر ناسداك أكبر مكسب له في يوم واحد منذ يناير 2001، وثاني أفضل يوم على الإطلاق.

وخلال جلسة الأربعاء، كان هناك حجم تداول غير عادي، بلغ حوالي 30 مليار سهم، وهو أعلى مستوى في التاريخ، وفقاً لسجلات تعود إلى 18 عاماً.

بالتأكيد، لا يزال معدل الرسوم الجمركية على البضائع الصينية ثابتاً عند 125 %. صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الولايات المتحدة والصين ستتوصلان في النهاية إلى ((صفقة جيدة جداً)).

على الرغم من التفاؤل الذي ساد، رداً على مهلة التسعين يوماً، يعتقد البعض في الشارع أن السوق لم يخرج من الأزمة بعد.

وقال مايكل جابن كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مورغان ستانلي: ((إن زيادة الرسوم الجمركية على الصين، وتأخير فرض رسوم أخرى، يجعل معدل الرسوم الجمركية الفعلي عند 23 %، وهو أعلى مستوى تاريخي)). وأضاف: ((التأخير مفيد، لكنه لا يقلل من حالة عدم اليقين)).

وأعرب آخرون عن رأي مماثل وسط ارتفاع السوق، حيث لا يزال جيفري روتش من شركة إل بي إل فاينانشال، يتوقع المزيد من الاضطرابات في المستقبل.

وقال روتش كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال: ((قد يظل تقلب السوق مرتفعاً، على الرغم من تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية)). وأضاف: ((تشير البيانات الأولية من بداية العام، إلى تباطؤ الاقتصاد، بغض النظر عن السياسة التجارية)).

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد بعدما علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطط فرض رسوم جمركية متبادلة أعلى على عشرات الشركاء التجاريين، مما خفف من المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية.

وقفز مؤشر ((ستوكس 600)) الأوروبي بنسبة 3.7 % خلال التداولات، مع تسجيل جميع القطاعات مكاسب، وتصدر كل من قطاعي البنوك والتكنولوجيا الارتفاعات.

فيما قفز مؤشر داكس الألماني بنسبة 4.5 %. وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 3.8 %، بينما زاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 3 % وفوتسي الإيطالي بنسبة 4.7 %.

يأتي ذلك الصعود بعدما واجهت الأسهم الأوروبية ضغوطاً كبيرة ودخلت في منطقة التصحيح منذ إعلان ترامب الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، شملت زيادات على واردات من الاتحاد الأوروبي. إلا أن ترامب أعلن الأربعاء عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، في الوقت الذي شدد فيه القيود الجمركية على الصين.

قال راجيف دي ميلو، رئيس الاستثمار في شركة ((غاما أسيت مانجمنت)) إن هناك ((بعض الانفراج، لكن الرسوم الجمركية البالغة 125 % على الواردات من الصين، إضافةً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات والآثار الجانبية الأخرى لهذه التقلبات قد تُبقي على علاوة المخاطر في معظم الأصول)).

ورجح أن يتردد ترامب في السماح بحدوث أزمة أسوأ، لكنه قال إنه يفضّل ألا يقبل على المخاطر عند هذه المستويات، فيما يبحث السوق عن توازن جديد.

ويتوقع دي ميلو أن تتداول الأسهم الأوروبية في نطاق 10 % صعوداً وهبوطاً خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت سوزانا كروز، محللة استراتيجية في ((بانميور ليبروم)): ((هذه ليست نهاية الحرب التجارية، بل على العكس تماماً.. أصبح الضرر الاقتصادي لا مفر منه، فلم يعد أحد يُسارع إلى الاستثمار في الولايات المتحدة، والتضخم يتصاعد، والتجارة العالمية تتلقى ضربة)).

الصين

ارتفعت الأسهم الصينية بنهاية التعاملات، رغم تصعيد واشنطن حربها التجارية على بكين، فضلاً عن انخفاض قيمة اليوان، وصدور بيانات سلبية أشارت إلى استمرار ضغوط انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

أنهى مؤشر ((سي إس آي 300)) الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.31 % إلى 3735 نقطة، وزاد مؤشر ((شنغهاي المركب)) 1.16 % إلى 3223 نقطة، وكذلك نظيره ((شنتشن المركب)) بنسبة 2.46 % إلى 1868 نقطة.

وفي بورصة هونغ كونغ، زاد مؤشر ((هانغ سينغ)) بنسبة 2 % أو ما يعادل 417 نقطة إلى 20681 نقطة عند الإغلاق.

وأوضح محللو ((يو بي إس)) في مذكرة نقلتها وكالة ((رويترز))، أن المستثمرين يعتقدون أن الآثار الإضافية لرفع أمريكا الرسوم الجمركية على الصين سوف تتقلص، إذ تأثرت أعمال المُصدرين الصينيين للولايات المتحدة بدرجة كبيرة بالفعل.

وذكر كاي تشان الشريك الدولي في شركة المحاماة الصينية ((يواندا)) في تصريح للوكالة أن القرارات التي أعلن عنها ترامب بشأن الرسوم الجمركية أظهرت أنه يستخدم التعريفات هذه كأداة تفاوض، وأنه لا يتصرف بعشوائية.

وأضاف أن الأسواق تتوقع أن يوفر تعليق واشنطن الرسوم على دول أخرى فرصة للصين من أجل إعادة توجيه صادراتها لأمريكا عبر مناطق مختلفة.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في مارس، بعد تراجعه 0.7 % في فبراير.

وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر أسعار المنتجين 2.5 % سنوياً في مارس مقابل انخفاضه 2.2 % في الشهر السابق، ما يسلط الضوء على تفاقم أزمة انكماش الأسعار بثاني أكبر اقتصادات العالم.

اليابان

قفز المؤشر نيكاي الياباني 9 % أمس وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقاً فورياً لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية على العديد من الدول.

وصعد المؤشر نيكاي 9.13 % إلى 34609 نقاط مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ السادس من أغسطس والذي كان اليوم التالي من تكبد المؤشر لأكبر هبوط يومي منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 8.09 % إلى 2539.4.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري ((اشترى المستثمرون الأسهم مرة أخرى، متمنين لو أنهم لم يبيعوها في الجلسة السابقة)). وأضاف سوزوكي ((لكن الارتفاع يعني أيضاً أن السوق كانت متشائمة بشكل مبالغ فيه بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب)).

وشهد نيكاي تقلبات حادة هذا الأسبوع، إذ أغلق على ارتفاع 6 % يوم الثلاثاء بعد هبوط 7.8 % يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام. وأغلق على انخفاض 4 % الأربعاء.

وقفز سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 9 % ، مقدماً أكبر دعم للمؤشر. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وزاد سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 12.89 % و13.74 % على التوالي.

وتقدمت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية والبالغ عددها 33 مؤشراً، مع ارتفاع قطاع المعادن غير الحديدية 13.42 % ليكون الرابح الأكبر.

وقفز قطاع المصارف 8.51 % بعدما تلقى ضربة قوية من جراء المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وزادت جميع الأسهم على المؤشر نيكاي، البالغ عددها 225 سهماً، باستثناء سهم واحد. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 99 % من الأسهم.

تباطؤ التضخم في أمريكا بأكثر من التوقعات

تباطأ التضخم في أمريكا بأكثر من التوقعات في مارس، وهي بيانات تصدر في وقت تأزمت فيه التوترات التجارية، واشتعلت المخاوف من زيادة الأسعار.

ووفقاً للبيانات الصادرة أمس، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنحو 2.4 % الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 2.8 % في فبراير ومقابل توقعات بـ 2.5 %.

وعلى أساس شهري، انكمش التضخم في أمريكا 0.1 %، بعكس التوقعات بأن يرتفع 0.1 %. أما التضخم الأساسي، فقد ارتفع 2.8 % على أساس سنوي في مارس، وهي أيضاً وتيرة أقل من التي توقعها المحللون بأن يرتفع 3 %، ومقارنة بـ 3.1 % في الشهر السابق له.

ويعد نمو التضخم الأساسي في أمريكا الشهر الماضي، هو أقل وتيرة مسجلة منذ مارس 2021. فيما ارتفع التضخم الأساسي 0.9 % على أساس شهري، بأقل بنحو 0.1 % من مستويات الشهر السابق له.

وساعد تراجع أسعار الطاقة في كبح التضخم، وسط تراجع أسعار الجازولين 6.3 %، ما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار الطاقة الأوسع نطاقاً بنحو 2.4 %.

على الجانب الآخر، قفزت أسعار الغذاء 0.4 % على أساس شهري، وارتفعت أسعار البيض بنحو 5.9 %، وبنحو 60.4 % عن المستويات المسجلة قبل عام.