لهذه الأسباب..أعدمت الدنمارك مستشارها بطريقة مرعبة

خبرني - مع وفاة والده فريدريك الخامس (Frederick V) عن عمر ناهز 42 عاماً في 14 يناير 1766، استلم كريستيان السابع (Christian VII) العرش ليصبح بذلك ملكاً على الدنمارك والنرويج ودوقاً على كل من شليسفيغ (Schleswig) وهولشتاين (Holstein).

فيما عانى الملك الجديد كريستيان السابع، البالغ 17 سنة عند استلامه للعرش، من مشاكل نفسية واضطرابات جعلته غائباً، في أغلب الأحيان، وغير قادر على إدارة شؤون البلاد بشكل جيد طيلة فترة حكمه التي انتهت مع وفاته عام 1808.

لذا اعتمد أثناء فترة اعتلائه للعرش التي استمرت لنحو 42 سنة، على عدد من الوزراء والمستشارين لتسيير شؤون مملكته.

إصلاحات وفضيحة أخلاقية

ومن ضمن هذه الشخصيات السياسية التي أدارت شؤون الدنمارك أثناء فترة حكم كريستيان السابع، يذكر التاريخ المستشار الملكي الخاص يوهان فريدريش ستروينسي (Johann Friedrich Struensee) الذي كان قد شغل بوقت سابق وظيفة طبيبه الخاص.

فقد درس ستروينسي، البروسي الأصل، الطب في جامعة هالي (Halle) حيث التحق بهذه الجامعة وهو في الخامسة عشرة من عمره وتخرج منها بحلول أواخر عام 1757. وإثر ذلك، انتقل للعيش في ألتونا (Altona) الواقعة غرب هامبورغ والتي كانت حينها قابعة تحت سلطة الدنمارك.

وأثناء فترة إقامته في ألتونا التي استمرت لنحو 10 سنوات، التقى بالعديد من المساعدين والمقربين من البلاط الملكي. وخلال هذه اللقاءات، أعجب الجميع بالفكر التنويري الذي حمله يوهان فريدريش ستروينسي الذي كان قد قرأ للعديد من فلاسفة الأنوار.

وبفضل تعرفه على الأشخاص المناسبين، حصل على منصب الطبيب الخاص للملك كريستيان السابع الذي عانى من اضطرابات نفسية وعقلية.

إلى ذلك، ساهم في تحسين العلاقات بين الملك كريستيان السابع وزوجته الملكة كارولين ماتيلدا (Caroline Mathilda). وبفضل تأثيره الجيد على الملك، حصل هذا الطبيب البروسي الأصل بحلول مايو 1770 على منصب مستشار ملكي ليبدأ على إثر ذلك بإحداث جملة من الإصلاحات في البلاد.

وقد تضمنت إصلاحاته التنويرية حينها إلغاء كل من التعذيب وسياسة تقييد العمال وامتيازات النبلاء والإيرادات المقدمة من الدولة للنبلاء وإنهاء مهام المحكمة الملكية ومنح حرية الصحافة وحظر تجارة ذوي البشرة السمراء بالمستعمرات الدنماركية وتجريم الرشوة وإعادة تنظيم المؤسسة القضائية وإدخال إصلاحات على النظام الطبي وتعديل المؤسسة العسكرية وإنهاء العمل بنظام إعدام المتهمين بالسرقة.

لكن بداية من عام 1770، شهدت الدنمارك فضيحة غير أخلاقية بسبب ستروينسي حيث تحدث كثيرون في البلاط الملكي عن وجود علاقة غرامية بين الطبيب البروسي والملكة كارولين ماتيلدا. وسنة 1771، أنجبت الملكة ابنتها لويز أوغستا (Louise Augusta) التي أكد كثيرون بأن والدها البيولوجي هو يوهان فريدريش ستروينسي.

محاكمة وإعدام

بسبب إصلاحاته وإقالته للعديد من المسؤولين السابقين وتدخله بشؤون الجيش والتعليم الديني ومعاداته للنبلاء، كسب ستروينسي أعداء كثيرين في البلاط الملكي.

وخلال صباح 17 يناير 1772، ألقي القبض عليه والملكة كارولين ماتيلدا والمستشار إينيفولد براندت (Enevold Brandt) وهم بغرفهم بثياب النوم، عقب اتهامهم بخطف الملك ونهب السلطة، من قبل بعض المسؤولين في البلاط الملكي.

ثم، نظم المتآمرون استعراضاً بشوارع كوبنهاغن تجول خلاله الملك كريستيان السابع داخل عربة ذهبية عقب عملية تحريره المزعومة.

وفي 27 أبريل 1772، نال كل من ستروينسي، الذي أجبر على كشف علاقاته الحميمة بالملكة تزامناً مع اعتراف الأخيرة بها، وبراندت أحكاماً قاسية حيث حكم عليهما بأن تقطع أيديهما اليمنى قبل أن يتم لاحقاً قطع رأسيهما.

كما تقرر أن تسحل جثثهما وتعلق قبل أن يتم تقطيعها إرباً.

وفي تلك الفترة، مثل هذا الحكم في أوروبا العقاب المخصص للأشخاص المتهمين بالخيانة العظمى. ويوم 28 أبريل 1772، نفذت هذه الأحكام بحق كل من ستروينسي وبراندت.

في المقابل، أجبرت الملكة كارولين ماتيلدا على الطلاق قبل أن تنفى نحو هانوفر.

وعقب إعدام مستشاره، وصف الملك كريستيان السابع الطبيب ستروينسي بالرجل العظيم كما عبر بعد بضعة سنوات عن حزنه لعدم تدخله لإنقاذه وبراندت.