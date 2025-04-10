سباق وينغز فور لايف العالمي يعود في نسخته الثانية في الأردن

سباق وينغز فور لايف العالمي يعود في نسخته الثانية في الأردن
خبرني - بعد مشاركة قياسية في مختلف بقاع الأرض العام الماضي، يعود "أعظم سباق في العالم" ليقام للسنة الثانية على التوالي في الأردن في 4 مايو 2025. وسبق أن شارك 265,818 شخصًا من 195 بلداً في سباق "أجنحة من أجل الحياة" العالمي في 2024، وهو عدد أكبر بكثير من أي حدث آخر للجري؛ ومن المرتقب أن يكون سباق 2025 أكبر وأفضل. فيما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته عن سباق "وينغز فور لايف" العالمي لعام 2025، وكيف يمكنك أن تشارك في الحدث الرياضي الإنساني:
قم بتنزيل التطبيق للتسجيل
يمكنك التسجيل للمشاركة في السباق من خلال تطبيق سباق "وينغز فور لايف" العالمي (Wings for Life World Run) بنسخته الحديثة على متجري "أبل" و"غوغل بلاي". سيكون بإمكانك الجري بشكل فردي، أينما كنت، أو الانضمام إلينا في مجمع الملك حسين للأعمال. الميزة الفريدة لهذا التطبيق، مقارنةً بتطبيقات الجري أو اللياقة البدنية الأخرى، هي التجربة السمعيّة التي يقدمها، إذ يوفر محتوىً صوتيًا شيّقًا يقدّم لك المعلومات ويحفّزك ويُسلّيك أثناء الجري.
سباق الجري الخيري العالمي لدعم أبحاث النخاع الشوكي
كل من يشارك في سباق "وينغز فور لايف" العالمي يدعم قضية نبيلة، نظرًا إلى أن 100% من رسوم الاشتراك والتبرعات تُخَصّص لتمويل الأبحاث الخاصة بالنخاع الشوكي وللمساعدة على إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي.
صيغة فريدة للسباق: سيارة مطارَدة كخط نهاية متحرّك
مع صيغة الجري الفريدة في سباق "وينغز فور لايف" العالمي، ينطلق جميع العدّائين ومستخدمي الكراسي المتحركة في الوقت نفسه تماماً، في الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت عّمان، على أن يركضوا أو يسيروا على قدر الإمكان. فخط النهاية غير موجود، وعوضاً عنه، وبعد 30 دقيقة من إشارة الانطلاق، ستبدأ سيارات مطاردة مصمّمة خصيصاً للحدث بالتحرك وتخطي المشاركين الواحد تلو الآخر، إما على أرض الواقع، وإما في الواقع الافتراضي. وكل من تصل إليه سيارة المطاردة، يكون السباق قد انتهى بالنسبة إليه.
يمكن الاطلاع على جميع المعلومات المتعلّقة بسباق "وينغز فور لايف" العالمي وكيفية المشاركة على موقع
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