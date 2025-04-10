سباق وينغز فور لايف العالمي يعود في نسخته الثانية في الأردن

خبرني - بعد مشاركة قياسية في مختلف بقاع الأرض العام الماضي، يعود "أعظم سباق في العالم" ليقام للسنة الثانية على التوالي في الأردن في 4 مايو 2025. وسبق أن شارك 265,818 شخصًا من 195 بلداً في سباق "أجنحة من أجل الحياة" العالمي في 2024، وهو عدد أكبر بكثير من أي حدث آخر للجري؛ ومن المرتقب أن يكون سباق 2025 أكبر وأفضل. فيما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته عن سباق "وينغز فور لايف" العالمي لعام 2025، وكيف يمكنك أن تشارك في الحدث الرياضي الإنساني:

قم بتنزيل التطبيق للتسجيل

يمكنك التسجيل للمشاركة في السباق من خلال تطبيق سباق "وينغز فور لايف" العالمي (Wings for Life World Run) بنسخته الحديثة على متجري "أبل" و"غوغل بلاي". سيكون بإمكانك الجري بشكل فردي، أينما كنت، أو الانضمام إلينا في مجمع الملك حسين للأعمال. الميزة الفريدة لهذا التطبيق، مقارنةً بتطبيقات الجري أو اللياقة البدنية الأخرى، هي التجربة السمعيّة التي يقدمها، إذ يوفر محتوىً صوتيًا شيّقًا يقدّم لك المعلومات ويحفّزك ويُسلّيك أثناء الجري.

سباق الجري الخيري العالمي لدعم أبحاث النخاع الشوكي

كل من يشارك في سباق "وينغز فور لايف" العالمي يدعم قضية نبيلة، نظرًا إلى أن 100% من رسوم الاشتراك والتبرعات تُخَصّص لتمويل الأبحاث الخاصة بالنخاع الشوكي وللمساعدة على إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي.

صيغة فريدة للسباق: سيارة مطارَدة كخط نهاية متحرّك

مع صيغة الجري الفريدة في سباق "وينغز فور لايف" العالمي، ينطلق جميع العدّائين ومستخدمي الكراسي المتحركة في الوقت نفسه تماماً، في الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت عّمان، على أن يركضوا أو يسيروا على قدر الإمكان. فخط النهاية غير موجود، وعوضاً عنه، وبعد 30 دقيقة من إشارة الانطلاق، ستبدأ سيارات مطاردة مصمّمة خصيصاً للحدث بالتحرك وتخطي المشاركين الواحد تلو الآخر، إما على أرض الواقع، وإما في الواقع الافتراضي. وكل من تصل إليه سيارة المطاردة، يكون السباق قد انتهى بالنسبة إليه.

يمكن الاطلاع على جميع المعلومات المتعلّقة بسباق "وينغز فور لايف" العالمي وكيفية المشاركة على موقع

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