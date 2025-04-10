البنك الأوروبي للتنمية: خطط لاستثمار مليار يورو في الأردن خلال 3 سنوات

خبرني - قال نائب رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون الأعمال المصرفية، ماتيو باتروني، إن البنك يطمح لاستثمار قرابة مليار يورو في الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة، تماشيا مع الاستراتيجية الجديدة مع الأردن التي سيوافق عليها مجلس إدارة البنك نهاية الشهر الحالي.

وفي مقابلة حصرية لـ "المملكة"، أكد أن البنك وقّع بالفعل على 6 مشاريع مع الأردن "حتى الآن" للعام الحالي، 5 منها للقطاع الخاص، واتفاق لدعم شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، مشيرا إلى أن البنك يطمح لتمويل استثمارات لا تقل عن 200 مليون يورو للعام الحالي، "ليكون التمويل أعلى مما قدمه البنك في العام الماضي للأردن".

وشهد عام 2024 مضاعفة استثمارات البنك؛ إذ جرى ضخ قرابة 170 مليون يورو، معظمها في القطاع الخاص، إضافة إلى تمويل مشاريع في القطاع العام، مقارنةً بـ62 مليون يورو في عام 2023.

وأوضح باتروني أن البنك استثمر منذ بدء عملياته في الأردن في 2012، ما مجموعه أكثر من ملياري يورو؛ فيما تجاوزت المحفظة الاستثمارية الحالية مليار يورو.

وبيّن أن 75% من استثمارات الملياري يورو كانت في القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من المبادرات مع الحكومة؛ منها تحسين الحوكمة المؤسسية، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشاريع المساعدة الفنية، والشراكات مع البنك المركزي الأردني، وثالثا؛ تطوير رأس المال البشري، من خلال مبادرات التدريب المهني، سواء على المستوى الاستراتيجي والهيكلي مع الحكومة، أو مع القطاع الخاص.

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة مع الأردن متوقّع الموافقة عليها من مجلس إدارة البنك بنهاية شهر نيسان الحالي، وترتكز على 3 مجالات رئيسة؛ هي الحوكمة الاقتصادية، رأس المال البشري والشمول، والثالث أمن الطاقة والتحول الأخضر، موضحا أن المشاريع خلال المرحلة المقبلة ستكون ضمن هذه المجالات تحديدا.

وأشار باتروني إلى أن البنك يعمل بشكل وثيق مع شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو"، ووقّع التزاما في بداية العام الحالي لإنشاء محطة فرعية وتحسين الشبكة، ممّا يمهّد أيضا لاستثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح.

وأوضح أن البنك يعمل مع عدد من الشركات الخاصة والبنوك لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن ذلك تحسين الوصول إلى رأس المال لرواد الأعمال من الشباب والنساء، كما أطلق البنك منتجاً خاصاً بالقطاع المصرفي يُسمى "مرفق الطاقة الخضراء"، الذي يعزز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وبيّن باتروني أن البنك الأوروبي يدعم البنوك المحلية في الأردن من خلال عدد من خطوط التمويل التي تُستخدم لإعادة الإقراض إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين أهم هذه المنتجات؛ برنامج "المرأة في الأعمال"، لدعم رائدات الأعمال، ومرفق الطاقة الخضراء، الذي يدعم الاستثمارات في الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة، سواء على مستوى الأسر أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبشأن دعم مشروع الناقل الوطني للمياه، أكد أن المشروع "استراتيجي للغاية، ليس فقط للأردن، بل أيضا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفعليا لجميع المؤسسات المالية الدولية"، مؤكدا استعداد البنك لتعظيم مساهماته في تمويل المشروع، وإشراك البنوك من القطاع الخاص، لجذب التمويل من القطاع المالي الخاص.

ولفت النظر إلى أن البنك سينظم خلال الاجتماع السنوي له في أيار المقبل، جلسة مخصصة بشأن "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية"، موضحا أن هذه الجلسة تسلّط الضوء على البيئة الخصبة التي يوفرها الأردن من حيث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

وأوضح أن المشاركة ستضم عددا من الشركات الخاصة، وعددا من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال الحدث، سيتم عرض ما يقوم به البنك في الأردن من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي، وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.

وهذه هي الزيارة الأولى لباتروني، بصفته نائبا لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ قال إن البنك "ملتزم بدعم الاقتصاد الأردني من خلال تطوير بنيته التحتية، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، ورفع مستوى مشاركة المرأة والشباب في القوى العاملة".

منذ بداية عملياته في الأردن في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يزيد على 2.3 مليار يورو لتمويل 75 مشروعا في جميع أنحاء البلاد. وتضمنت تلك المشاريع الدعم المالي لقطاع الطاقة، والبنية التحتية الحيوية، والقطاع المصرفي الأردني، والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وكانت نسبة 75% من ذلك التمويل موجهة نحو القطاع الخاص.