قمة AIM تستعرض آفاق تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Al-Bayan) عقدت قمة AIM للاستثمار سلسلة من الجلسات النقاشية، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الفكر لتبادل الرؤى والمقترحات الهادفة إلى فتح آفاق النمو والابتكار والفرص المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز التعاون بين الشركات في مختلف دول العالم، وتسريع التحول الرقمي، والتمويل الإسلامي للمشاريع الريادية في القطاع الزراعي.

وتناولت الجلسات، التي شملت مناقشات تفاعلية ودورة تدريبية، استعراضا لمشهد ريادة الأعمال المتطور، ومناقشة سبل تطوير الأطر والنظم البيئية المبتكرة التي تعزز نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد فرانشيسكو بونفيجليو، الرئيس التنفيذي لشركة DYNAMO SpA، على الدور الحاسم للبيانات في تعزيز التقنيات الحديثة، ودعا إلى التخلي عن النماذج الاقتصادية القديمة، مشيراً إلى أن الثقة في السوق، وليس فقط التمويل، هي مفتاح نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحث المستثمرين على إعطاء الأولوية للحلول المستدامة في بيئة الأعمال بين الشركات.

وأبرز نيو مونغوميزولو، المدير العام لشركة Zuloo Holdings، أهمية التفكير الريادي، والتعلم المستمر، وبناء العلاقات كأدوات أساسية لوضع استراتيجيات أعمال مرنة، فيما أكد يوسف سعيد أحمد ناصر لوتاه، مؤسس ومدير عام شركة Lootah Bio Fuel LLC، على مكانة الإمارات الرائدة عالميًا في مجال الابتكار الأخضر، وشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على التقنيات النظيفة.

كما ناقشت الجلسة التحديات المالية وفرص التحول الرقمي التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الزراعية، مع تسليط الضوء على التمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، وقدم إلياس إيليادس، مدير مؤسسة Enterprise Greece، عرضاً لاستراتيجية الاستثمار التي تركز على الذكاء الاصطناعي في اليونان، وأشار إلى ظهور اليونان كمركز ابتكار رئيسي مع الوصول إلى أسواق كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما قدم البروفيسور فابريزيو دوغييرو، من جامعة بادوفا، أبرز التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي مثل التكاليف العالية، وقلة الخبرة، والتردد في تبني الذكاء الاصطناعي، وأكد على دور مراكز الكفاءات والشراكات بين القطاعين العام والخاص في سد الفجوة.

فيما تناول بيتر بال موغيوروسي، الرئيس التنفيذي لشركة LC Innoconsult، المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في استبدال الوظائف، وأكد على ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات المحددة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإطار العمل التنظيمي لضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وأبرزت سونيا فرنانديز ماس، مديرة في AMEC، دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء، وتحديث الصناعات، وأهمية تطوير التجمعات التعاونية لتعزيز الابتكار الصناعي، فيما أكد سورش شارما، مؤسس Open Range Capital Partners و LunaGen، أن الابتكار ممكن بدون بنية تحتية ضخمة، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها قيادة التصنيع المستدام والمبني على التكنولوجيا.

واختتمت الجلسة بدعوة موحدة للعمل على بناء نظم بيئية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الثقة، وتمكن من الاستثمار طويل الأجل، وتخلق تأثيرًا مستدامًا للمجتمعات.

كما تم عقد دورة تدريبية، تحت عنوان، استراتيجيات الوصول إلى السوق - فتح الفرص للنمو بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي قدمت إرشادات استراتيجية حول كيفية تحديث وتطوير المبيعات لتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما استعرضت مسار الرحلة الكاملة للعميل، بدءًا من التواصل الأولي وصولًا إلى التواصل بعد البيع، وأكدت على أهمية تمكين التكنولوجيا لاستهداف العملاء المناسبين بكفاءة، وقدمت الدورة معلومات حول سبل التواصل بشكل فعال مع العملاء المحتملين، وضرورة تخصيص العروض، وتتبع الميزانية، ودمج حلقات التغذية الراجعة لتحسين الأداء المستمر، وأبرزت الدورة أهمية الاستخدام الاستراتيجي للبيانات والتكنولوجيا لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأعمال.