إمستيل تنال لقب رائد استدامة الصلب 2025 للعام الثاني على التوالي

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت "إمستيل"، حصولها على لقب "رائد استدامة الصلب 2025" من قبل الرابطة العالمية للصلب، في خطوة مهمة تعزز من مكانتها باعتبارها الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حازت اللقب للعام الثاني على التوالي.

ويتم تقديم جائزة "رائد استدامة الصلب"، التي أطلقتها الرابطة العالمية للصلب قبل ثمان سنوات كجزء من جوائز ستيلي“The Steelie Awards”، للشركات التي تُظهر التزاماً بالتنمية المستدامة في صناعة الصلب العالمية.

ويكرّم برنامج رواد استدامة الصلب، الشركات التي تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك التوقيع على ميثاق الاستدامة العالمي للصلب، وتلبية 20 معياراً للاستدامة، وتوفير بيانات وتقييم دورة حيادة مدخلات ومخرجات العمليات التشغيلية والمشاركة في مبادرات الرابطة العالمية للصب مثل جوائز الرابطة أو برنامج تقدير الصحة السلامة.

ويأتي تكريم المجموعة نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها "إمستيل" في تعزيز ممارسات الاستدامة في عملياتها التشغيلية خلال العام 2024، حيث أحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا الإطار، إذ خفضت كثافة انبعاثاتها في النطاق 1 والنطاق 2 بنسبة 23%، وبدءاً من عام 2023، وصل إجمالي انبعاثات "إمستيل" في النطاق 1 والنطاق 2 إلى 4.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، أنه باعتبارها أول شركة لإنتاج الحديد في العالم تقوم باحتجاز جزء من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فقد تمكنت المجموعة من العمل بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% من المتوسط العالمي، مؤكدا مواصلة العمل الفاعل في إزالة الكربون من هذا القطاع ومن سلسلة التوريد النهائية.

وأكد أن حصول المجموعة على اللقب يعد شهادة على العمل الدؤوب لتحقيق ممارسات مستدامة، ما يعزز التزامهم بقيادة التحول نحو الحياد المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة ونظافة.