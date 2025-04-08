مجموعة Collection De L'atelier تزهر من جديد

MENAFN - Asdaf News) تفخر دارHenry Jacques بالكشف عن الإصدار الثاني من Collection de l'Atelier، وهي مجموعة من العطور محدودة الإصدار استُخرِجَت من حصاد الدار الخاص من الورود. ففي هذا العام، تبدع من خلاصةHJ Rose de Mai النادرة ثلاثية عطرية جديدة.

فعطرRose Très Rose يحتفي بوردةHJ Rose de Mai بكلّ ما فيها من بهاء، بينما يُجسّد كلّ منRose Alba وRose Zephyr رحلات خيالية استُلهمت منها. وتأتي العطور الثلاثة جنباً إلى جنب ضمن علب عطرية يدوية الصنع فائقة الإتقان (Boîtes à Parfums)، حيث لم يُنتج منها سوى 500 قطعة، نظراً لندرة هذه الخلاصة الثمينة.

وردة لا مثيل لها

في عام 2023، وخلال الحصاد الأول من الأراضي الخصبة التابعة لمشغلها الجديد في جنوب فرنسا، اكتشفت دار Henry Jacques وردة استثنائية بكلّ المقاييس. ومن هذه الوردة النادرة، استحصلت على خلاصةHJ Rose de Mai التي أطلقت شرارة إبداع غير مسبوقة، فحملت المجموعة اسم Collection de l'Atelier، تكريماً لمرسم الفنان حيث تتحوّل الأحلام إلى واقع.

وقد لقيت هذه الثلاثية العطرية المحدودة تقديراً واسعاً من عشّاق فن العطور الراقية حول العالم.

وردة HJ Rose de Mai لموسم 2024

في ربيع عام 2024، استخرجت دار Henry Jacques خلاصة وردة HJ Rose de Mai لموسمها الثاني، وهي ثمرة الحصاد المنتظر بفارغ الصبر بعد النجاح اللافت لإصدار العام السابق. وقد جاءت ورود هذا الموسم بمفاجآت لا تقل إدهاشاً، إذ لاحظ القاطفون منذ اللحظات الأولى اختلافاً في العُصارة التي لامست أطراف أصابعهم، حيث بدت أكثر ميلاً إلى اللون البرتقالي، في دلالة واضحة على بصمة عطرية جديدة ومغايرة تماماً.

كانت خلاصة عام 2023 مميّزة بلونها الأخضر ونفحاتها النباتية الممزوجة بالعسل، إلى جانب تلميحات تابلية خفيفة تُحاكي عبير القرفة. أما خلاصة عام 2024، فشكّلت انعطافاً حسيّاً لافتة، بطابعها الزهري والرقيق الذي يلامس التوقّعات الكلاسيكية للوردة، إنّما بأبعاد أعمق وأكثر دفئاً. فقد أضفت نغمات عسل الأكاسيا الغني والمخملي على الرائحة لمسة من الحلاوة والانسيابية، فيما منحتها درجات الكهرمان والكستناء بُعداً عطرياً خاصاً يعبّر عن خصوصية هذا الموسم وتفرّده.

العملية الإبداعية

أطلقت خلاصة HJ Rose de Mai لموسم 2024 رؤيا جديدة، تجلّت في خطوط عضوية وانحناءات طبيعية، وتدرّجات من الأخضر العميق والهادئ، وألوان دافئة أشبه برمال الشمس، وظلال وردية حالمة لا تشبه إلا خيال الفنان. وكأن المرء يركض وسط حقول ورود HJ، والبتلات تتطاير من حوله مع الريح، في حالة من الانسجام التام مع تركيبات حسية مدهشة.

تقدّم مجموعة Collection de l'Atelier 2024 لوحة عطرية غنيّة ومتكاملة؛ إذ يتميّز كل عطر منها بطابعه الخاص، لكنه في الوقت ذاته يتناغم مع باقي المجموعة، كما لو كان جزءاً من بنية واحدة. يمكن التنقّل بين هذه العطور بسلاسة تامة، وفقاً للمناسبة أو السياق أو المزاج، حيث تتبدّل كلّ تركيبة مع مرور الوقت على البشرة، تماماً كما تتبدّل ملامح المشهد الطبيعي تحت تأثير الشمس والرياح وتغيّر الضوء.

مجموعة Collection de l'Atelier لعام 2024: ثلاثية عطرية محدودة الإصدار

تقدّم دار Henry Jacques إصدارها الثاني من مجموعة Collection de l'Atelier للعام 2024، في إصدارٍ نادر اقتصر على 500 صندوق عطري فاخر (Boîtes à Parfums)، صُنِع كلٌّ منها يدوياً بعناية فائقة. ويضمّ كل صندوق ثلاث قوارير من مجموعة Les Essences بحجم 30 مل، وهي الأكثر تركيزاً وسخاءً ضمن مجموعات الدار.

Rose Alba

يتجلّى عبق وردة HJ Rose de Mai في هذا العطر بكل صفائه وهدوئه، كأنّه بزوغ أولى خيوط الفجر. تبدأ التوليفة بنغمات منعشة وخشبية من النعناع وخشب الأرز، تعقبها نغمة وسطى تفيض بعذوبة الورد المبلّل بالندى والعسل. وتعزّز هذه التوليفة بنفحات زهرة الأكاسيا الصفراء وبلسم التولو الرقيق، في تناغم يفيض بالأنوثة والنعومة. أما القاعدة، فتتكوّن من خشب الصندل والنغمات الكهرمانية والمسك الأبيض الناعم، لتُبرز الطابع الدافئ المريح للعطر وتمنحه أناقة خالدة.

Rose Très Rose 2024

أنشودة تفيض بمديح الوردة في تعقيدها وسحرها. في هذا العطر، تتلاقى خلاصة HJ Rose de Mai مع وردة دمشق، لتشكّلا باقةً مترفةً تتناغم فيها نغمات الياسمين والسوسن، وتُنعشها أوراق البنفسج برقّتها الخضراء. وتُثري قاعدة العطر نغمات عميقة من دهن العود والبتشولي، تعزّزها لمسات من البنزوين، في توليفة مخملية تمتد أصداؤها برقيّ يدوم طويلاً.

Rose Zephyr

عطر استثنائي بأسلوبه، راقٍ في تفاصيله، ومتفرّد في روحه. تنطلق رائحته باندفاع غير متوقّع من نغمات اليلانغ يلانغ وتوت العلّيق، تتبعها توليفة زهرية دقيقة من وردة دمشق وإبرة الراعي. وتنساب نغمات مسك الروم فتتّحد بانسجام مع العمق الخشبي للبتشولي. وتتكامل القاعدة العطرية بخشب الصندل والفيتيفر، في تناغم مع الفانيليا وخلاصة دهن العود، ما يمنح العطر هوية فريدة لا تُضاهى.

يُطرح إصدار Collection de l'Atelier 2024 بسعر 9,170 دولاراً أمريكياً (غير شامل الضريبة)، وهو متوفر في جميع بوتيكات Henry Jacques ابتداءً من أبريل 2025.